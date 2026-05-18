La Contraloría General de la República inició un proceso de recopilación de información en el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) respecto al servicio de alimentación destinado a observadores electorales internacionales, luego de la difusión de reportes sobre una recepción realizada días antes de la primera vuelta de las Elecciones Generales 2026.

Según un oficio fechado el 18 de mayo y dirigido al presidente del JNE, Roberto Burneo, el Órgano de Control Institucional (OCI) dispuso el inicio de un “servicio relacionado de recopilación de información”, conforme a las acciones previstas por el Sistema Nacional de Control.

La revisión se concentra en el denominado “Servicio de alimentación para observadores electorales internacionales”, vinculado a las actividades organizadas en el marco del proceso electoral y de la segunda vuelta presidencial prevista para junio.

El documento también solicita al JNE brindar las facilidades al equipo acreditado encargado de efectuar las labores de recopilación de información. El oficio lleva la firma de Gustavo Adolfo Pajares Gómez, jefe del OCI del organismo electoral.

Recepción previa a la primera vuelta

La medida de la Contraloría se produce luego de que un reportaje periodístico revelara la realización de una actividad organizada por el JNE el pasado 9 de abril, tres días antes de la primera vuelta electoral.

El encuentro se desarrolló en una hacienda ubicada en Surco y reunió a observadores internacionales, autoridades electorales y representantes de entidades vinculadas al proceso. Según la información difundida, el evento incluyó presentaciones culturales, música criolla, danzas tradicionales, exhibición de caballos de paso y servicio de alimentación.

Asimismo, se indicó que la actividad habría implicado un gasto superior a S/25 mil y una asistencia cercana a cien invitados, con un costo aproximado de S/250 por cubierto.

Entre los asistentes figuraron el presidente del JNE, Roberto Burneo; la jefa del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec), Carmen Velarde; la gerenta general del JNE, Gina Salazar; además de funcionarios de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).

La Contraloría inició acciones de recopilación de información tras los cuestionamientos por una actividad organizada por el JNE antes de la primera vuelta electoral. Foto: Andina.

Cuestionamientos por imparcialidad

Durante declaraciones difundidas por Panorama, Salazar confirmó la participación de representantes de las entidades electorales y sostuvo que la actividad tuvo un carácter cultural e institucional.

“Participaron funcionarios del Jurado Nacional de Elecciones, de Reniec y también de la ONPE”, señaló. Además, indicó que, si bien el encuentro no formaba parte del cronograma oficial de capacitación, permitía intercambiar impresiones con representantes de organismos internacionales.

No obstante, la difusión del evento generó cuestionamientos debido a que varios observadores internacionales participaron posteriormente en la evaluación del proceso electoral y emitieron informes sobre el desarrollo de la jornada.

El caso reabrió el debate sobre los límites de las actividades protocolares en periodos electorales y la necesidad de preservar la neutralidad e independencia en los procesos de observación y fiscalización. “¿Cuál es el sentido de neutralidad, de imparcialidad? ¿Cómo te fiscalizo si tú me invitas a comer antes de que se realice esta elección?”, declaró Eduardo Herrera, director de la Defensoría Nacional Anticorrupción.