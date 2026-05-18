Roberto Sánchez, candidato presidencial de Juntos por el Perú, salió en defensa de Antauro Humala, condenado por el “Andahuaylazo”, donde asesinaron a cuatro policías en enero 2005.

“El ciudadano ya pagó sus culpas. Tampoco seamos más papistas que el Papa, levantando un san benito solamente por una displicencia política. Para nosotros está claro. Yo no he formado parte del Andahuaylzo. Quien lo conformó ya sea en el marco de sus responsabilidades, constitucionalmente hoy no tiene ningún impedimento para ejercer democráticamente sus derechos“, afirmó Sánchez.

Para Sánchez se trató de una “gesta de rebeldía” y “acción política”, según declaraciones que brindó en enero de 2025, cuando el congresista participó junto a Humala en una celebración por los 20 años del ‘Andahuaylazo‘, reveló en su momento El Comercio.

No obstante, en plena campaña por la segunda vuelta electoral, Roberto Sánchez refirió que él no celebra la muerte “bajo ninguna consideración” y que bajo todos los estándares se pronuncia en contra de los actos violentos.

Pese a ello Sánchez intenta desmarcarse de Antauro Humala, e insistió en que no forma parte de Juntos por el Perú.

“Antauro Humala no forma parte del partido. Es un ciudadano, un compañero que ha venido con sus propias fuerzas nacionalistas que integran y han sumado el trabajo en esta primera vuelta. Él mismo ha referido que es un colaborador sin condiciones, que no le interesa ningún cargo ministerial. Es un patriota, un peruano que contribuye”, comentó.

En el levantamiento denominado “Andahuaylazo”, liderado por Antauro Humala, mataron a cuatro policías en enero 2005.(Foto: archivo GEC)

Al ser consultado sobre la posibilidad de tener alianzas políticas, se limitó a replicar que descarta tener un acuerdo con la corrupción, la criminalidad y el autoritarismo. “Necesitamos una economía grande, social, nacional, de mercado y no de oligopolios, monopolios que solo concentran la riqueza nacional de un 47% en un 1%”, informó El Comercio.