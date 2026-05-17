Ante las críticas que recibió la organización de la primera vuelta electoral, el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) anunció que se realizaría una auditoria informática.

Hoy, durante la proclamación oficial de los resultados de este proceso y el pase a la segunda vuelta, Roberto Burneo precisó los nombres de los 5 miembros de este grupo de trabajo especial.

“Tienen experiencia en procesos electorales de diferentes países. Su objetivo será evaluar y verificar los procesos para fortalecer los procedimientos de cara a la segunda vuelta electoral”, destacó.

Los miembros de este comité especial son los siguientes:

Lieneke Schol (peruana). Pedro Astudillo (peruano). José Hinostroza (chileno). José Clastornik (uruguayo). Vanessa Santo Domingo (puertorriqueña).

Burneo comentó también que cada experto podrá emitir observaciones y recomendaciones respecto a cada parte de la organización de la segunda vuelta electoral, así como de lo ocurrido durante la primera ronda de los comicios.

Apuntó también que se trata de un equipo “multidisciplinario”, que no solo cuenta con experiencia en materia electoral, si no también en ciberseguridad.

Keiko Fujimori acusa a Roberto Sánchez de “replicar el libreto del 2021” con debate en Chota. (Foto: EFE)

Aún sin fecha para debates presidenciales

Burneo también comentó que “negociarán” con los partidos políticos que disputarán la segunda vuelta electoral las fechas para los debates presidenciales.

“La fecha responde a un consenso con las organizaciones políticas, no solo a la propuesta del JNE. Será negociado con ellos, ya tenemos reuniones pactadas para mañana y pasado. Conversaremos no solo de la fecha y lugar, sino también sobre las posibilidades logísticas, así como la metodología”, precisó.

Vale recordar que Keiko Fujimori, candidata de Fuerza Popular, propuso la realización de tres debates: uno entre candidatos presidenciales, otro entre postulantes a las vicepresidencias y un tercero entre los equipos técnicos.

Por su parte, Roberto Sánchez, candidato de Juntos Por el Perú, propuso realizar un debate en Chota, de la región Cajamarca, lugar de nacimiento del expresidente Pedro Castillo.