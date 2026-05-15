El candidato presidencial de Juntos por el Perú, Roberto Sánchez, quien espera los resultados de la primera vuelta de las Elecciones 2026, señaló que está dispuesto a debatir con la candidata de Fuerza Popular, Keiko Fujimori en Chota, en la región Cajamarca, lugar de nacimiento del expresidente Pedro Castillo.

Al respecto, Fujimori recordó que el aspirante de Juntos por el Perú “vive en San Borja”, por lo que planteó que el encuentro también podría desarrollarse en ese distrito o en Huaral, lugar de origen del candidato.

Desde Chiclayo, Fujimori afirmó que Chota “es una provincia hermosa y merece todo el respeto”, pero consideró que Sánchez busca repetir la estrategia utilizada por Pedro Castillo en la campaña del 2021.

“El señor Sánchez no es de Chota, él vive en San Borja. No solo quiere copiar el sombrero de Pedro Castillo, sino también quiere replicar el libreto del 2021. Si lo que él quiere es sentirse como jugador local para que se sienta cómodo, que debata en su lugar de origen, en Huaral o en el distrito donde él vive, en San Borja. Lo importante es hacer el debate”, declaró.

La lideresa de Fuerza Popular indicó además que esperará que el Jurado Nacional de Elecciones oficialice los resultados para definir las condiciones de los debates de segunda vuelta. “Ya que el domingo promulgará los resultados, dejemos que el Jurado Nacional nos ponga las condiciones, ponga la fecha y la hora de los tres debates”, señaló.

Respecto a la postura de Renovación Popular frente a las recientes decisiones electorales, la candidata afirmó que siempre han respetado las resoluciones institucionales, aunque puedan ser apeladas. “A mí me llevaron a prisión tres veces. No me parecía, no estaba de acuerdo, pero siempre acaté esas resoluciones y las apelé”, manifestó.

Sobre la postura de Renovación Popular

Al ser consultada sobre un posible fraude electoral, Fujimori evitó afirmarlo directamente, aunque insistió en que existen “graves irregularidades”. Según dijo, por ello solicitaron modificar los horarios de apertura y votación. “Lo importante es que haya ciudadanos que observen que la voluntad popular se respete”, añadió, al anunciar una convocatoria para contar con más de 90 mil personeros en la segunda vuelta.

Priorizará el restablecimiento del orden y la seguridad ciudadana

En otro momento, Fujimori sostuvo que, de llegar al Gobierno, priorizará el restablecimiento del orden y la seguridad ciudadana. “En nuestro plan de gobierno ‘Perú con orden’, lo primero que vamos a hacer es devolverle el orden, la paz y la tranquilidad a la población. Sobre la base de eso también devolveremos el orden y la confianza de los ciudadanos a las autoridades porque han pasado muchos años y, si bien tenemos recursos, lamentablemente los tres niveles de gobierno han fallado”, expresó.

Asimismo, propuso un trabajo coordinado con autoridades regionales y locales “sin mirar los colores políticos”.