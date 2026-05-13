Agrupación política reiteró su solicitud de que no se proclamen los resultados hasta que se contabilicen todos los votos y se atiendan los procesos aún en trámite. Fotos: Julio Reaño/@photo.gec
Agrupación política reiteró su solicitud de que no se proclamen los resultados hasta que se contabilicen todos los votos y se atiendan los procesos aún en trámite. Fotos: Julio Reaño/@photo.gec
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Redacción Gestión
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las cuales —según señaló— “comprometen el voto de más de 28 mil ciudadanos en las Elecciones Generales 2026”.

A través de un comunicado, indicó que el pasado 9 de mayo se dio cuenta de la existencia de estas actas y que, “de manera sospechosa”, únicamente se habrían identificado actas siniestradas en Lima, Callao y el extranjero, donde afirman que el partido “cuenta con mayoría”.

Por ello, según señaló, alertados por el comunicado, la ONPE habría realizado un recuento de actas “a escondidas” y sin la participación de personeros ni personal del Ministerio Público, tal como lo establece la ley.

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El partido señaló que, hasta la fecha, han detectado que varias de las actas calificadas como “siniestradas” fueron contabilizadas; sin embargo, aparecen registradas con cero votos para todos los candidatos, tanto para la presidencia como para diputados, Senado y Parlamento Andino.

Esta ‘nulidad’ de la votación, según refiere la resolución (que acompañamos al comunicado), se basa en que, para poder cotejar el acta siniestrada, dos o más personeros de agrupaciones políticas debían brindar copia del acta para poder hacer la comparación”, manifestó.

En otro momento, refirió que la ONPE y al JNE buscan engañar a la población”, al afirmar que ambas entidades sabían que ese pedido no podía cumplirse.

El día de las elecciones, la ONPE negó a los personeros la entrega de las actas en original, limitándose en algunos casos a permitir que se fotografíen”, afirmaron.

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Agrupación política reiteró su solicitud de que no se proclamen los resultados hasta que se contabilicen todos los votos y se atiendan los procesos aún en trámite. (Foto: Antonio Melgarejo/ @photo.gec)
Agrupación política reiteró su solicitud de que no se proclamen los resultados hasta que se contabilicen todos los votos y se atiendan los procesos aún en trámite. (Foto: Antonio Melgarejo/ @photo.gec)

Además, atribuyeron la responsabilidad del resguardo del proceso electoral a los entes del Estado “que cobran millones por su supuesta función a los personeros que fueron vilmente maltratados el día de las elecciones”.

La organización indicó que ya ha presentado las apelaciones correspondientes a dichas resoluciones y ha solicitado el recuento de los votos que, según señala, deberían encontrarse resguardados en las ánforas.

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Finalmente, insistieron en su solicitud de que no se proclamen los resultados hasta que se contabilicen todos los votos y se atiendan los procesos aún en trámite.

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