Renovación Popular presentará 4 recursos vinculados a un presunto fraude. Fotos: Julio Reaño/@photo.gec
Renovación Popular presentará 4 recursos vinculados a un presunto fraude. Fotos: Julio Reaño/@photo.gec
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Redacción Gestión
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, vinculados a diferentes modalidades de presunto fraude detectadas por su equipo en las Elecciones 2026.

El candidato explicó que contrató , patrones estadísticos imposibles y otros indicios de presunta manipulación de resultados.

“Son 800 (actas) las que tienen un patrón atípico, son 500 las que tienen firma falsa, Lo vamos a presentar por escrito, toda la documentación”, señaló en conferencia de prensa.

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Tras haber recopilado pruebas del presunto fraude,

“Vamos a seguir ingresando (los recursos). Las estrategias legales no las puedo decir porque son temas ya de estrategia de litigio”, añadió.

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Protesta pacífica

En otro momento,

“Vamos a anunciar por redes sociales ya exactamente la fecha de esta protesta porque ya nos va abrumando”, acotó.

El candidato señaló que, si el JNE no reacciona ni investiga, recurrirán a instancias nacionales e internacionales para “obtener justicia para el Perú”.

Rafael López Aliaga anunció que convocará a una protesta pacífica que se realizará en los exteriores del JNE. Foto: Hugo Pérez / GEC
Rafael López Aliaga anunció que convocará a una protesta pacífica que se realizará en los exteriores del JNE. Foto: Hugo Pérez / GEC

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