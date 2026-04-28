El candidato presidencial por Renovación Popular, Rafael López Aliaga, anunció que se presentarán 4 recursos ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), vinculados a diferentes modalidades de presunto fraude detectadas por su equipo en las Elecciones 2026.

El candidato explicó que contrató una empresa auditora forense electoral internacional que lleva varios días analizando la data pública, identificando presuntas firmas falsas, patrones estadísticos imposibles y otros indicios de presunta manipulación de resultados.

“Son 800 (actas) las que tienen un patrón atípico, son 500 las que tienen firma falsa, Lo vamos a presentar por escrito, toda la documentación”, señaló en conferencia de prensa.

Tras haber recopilado pruebas del presunto fraude, López Aliaga indicó que el JNE podría realizar una auditoría parcial de estas actas y de la base de datos.

“Vamos a seguir ingresando (los recursos). Las estrategias legales no las puedo decir porque son temas ya de estrategia de litigio”, añadió.

Protesta pacífica

En otro momento, López Aliaga anunció que convocarán a una protesta pacífica en los exteriores de la sede del JNE.

“Vamos a anunciar por redes sociales ya exactamente la fecha de esta protesta porque ya nos va abrumando”, acotó.

El candidato señaló que, si el JNE no reacciona ni investiga, recurrirán a instancias nacionales e internacionales para “obtener justicia para el Perú”.