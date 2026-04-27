La mayoría de partidos apuesta por la modalidad de elección a través de delegados, en lugar de la elección de un militante, un voto. (Foto de OSCAR DEL POZO / AFP)
La mayoría de partidos apuesta por la modalidad de elección a través de delegados, en lugar de la elección de un militante, un voto. (Foto de OSCAR DEL POZO / AFP)
Únete a nuestro canal
Newsletter Internacional
Agencia Bloomberg
Agencia Bloomberg

Todo lo que podía salir mal en la elección de Perú, salió mal. La llegada tardía de boletas a varios centros de votación desencadenó una cadena de errores de la autoridad electoral, que culminó con la renuncia de su jefe, cuando el proceso aún no había concluido.

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.