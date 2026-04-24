“ Desde la segunda quincena de abril vemos una disminución o una pausa en la colocación de unidades, debido a la incertidumbre que viene teniendo el mercado . El cliente quiere esperar hasta después de las elecciones para poder tomar un crédito”, subrayó Humberto Marín, director comercial del grupo inmobiliario Conforta.

Agregó que este efecto se da sobre todo en el segmento de precios A y B, con precios de inmuebles desde S/ 450,000 a más . “Es en Lima Top en donde se refleja con mayor énfasis la precaución. En distritos como Miraflores, San Isidro, San Borja, Surco, La Molina. Y también en las zonas límites con Lima top, en Surquillo, Magdalena, Lince y Barranco”, refirió Marín, quien estimó que entre el 10% a 15% de los clientes de este segmento están postergando su decisión de compra.

Por su parte Jorge Campos, gerente general de la gestora inmobiliaria Proper, coincidió en que se registra un freno en la venta de viviendas de los segmentos A y B. “Se han tomado una pausa automática para decidir, a esperar lo que se resuelva de la primera vuelta. Tanto la compra para vivienda como para inversión han decidido esperar”, subrayó.

El efecto se da sobre todo en los segmentos A y B pues están más vinculados a la formalidad laboral, sostuvo Humberto Marín. “En estos segmentos hay más información y temores. Incluso hay inmobiliarias que están sacando productos alineados a esta pausa en la toma de decisión de compra: si llegara a pasar algo que al cliente no le genere la tranquilidad, podría desistir de su compra sin penalidades”, refirió Marín.

En cambio, las ventas de viviendas en los segmentos C y D mantienen su ritmo, pues están más vinculados a la economía informal. “ Esos segmentos no han parado, han continuado demandando pues la economía es más informal. Y lo que pasa en el gobierno no le afecta mucho. Su decisión de compra no está tan influenciada con lo que pase a nivel político . Es distinto al segmento formal de la economía, que lo toma con mayor prudencia, pues sus ingresos podrían afectarse ante posibles leyes radicales, con pérdida de empleo o restricción de acceso al crédito o aumento de las tasas de interés, todo eso afecta al segmento formal”, sostuvo Jorge Campos.

Agregó que esta coyuntura también está haciendo postergar las decisiones de compra de terrenos, de parte de algunos desarrolladores inmobiliarios. “Están evaluando con más cautela la compra de nuevos terrenos, pues la posibilidad de una opción radical en el gobierno cambia las expectativas de negocio que habían”, anotó Campos.

Cabe recordar que las autoridades electorales aún no proclaman al segundo lugar en las elecciones del 12 de abril. La disputa está entre el izquierdista Roberto Sánchez y el derechista Rafael López Aliaga. Uno de ellos pasará a la segunda vuelta junto a Keiko Fujimori, en comicios a realizarse en junio.

Si Roberto Sánchez pasa a la segunda vuelta, las compras se postergarían por lo menos hasta julio, hasta que se tenga claro quién será el próximo presidente, coincidieron los analistas. En cambio, si López Aliaga pasa a segunda vuelta, las ventas se reactivarán de inmediato en las próximas semanas.

Reporte de ventas de viviendas y efecto en alquileres

Humberto Marín refirió que en el primer trimestre del año se registraron alrededor de 7,500 viviendas nuevas vendidas en Lima, lo que implica un avance respecto al 2025.

Aún no se cuenta con el dato oficial del cierre de ventas de abril, el primer mes afectado por las elecciones presidenciales.

Este escenario de freno de ventas también daría un impulso a la demanda de alquileres, lo cual incluso podría elevar sus tarifas . “Cuando se pausan las decisiones de compra, se vuelve más escaso el mercado de alquileres, y eso hace que suban las tarifas de alquileres”, indicó Marín.

En ello coincidió Jorge Campos. “Los alquileres se mueven de manera inversa a la demanda de vivienda. Si la gente estaba pensando en comprarse algo y tiene prudencia, decidirá renovar su alquiler y aún no lanzarse a la compra. Probablemente se incrementen las renovaciones y puede elevar los precios de los alquileres”, apuntó Campos.