Carlos Novoa, gerente general de Casaideal Inmobiliaria, indicó que la compañía cerró el 2025 con un crecimiento de 20% en ventas, impulsado por dos nuevos proyectos ubicados en Chorrillos y Santa Catalina (La Victoria), que suman un total de 614 unidades. Ambos desarrollos fueron lanzados a fines de 2024 y mayo de 2025, respectivamente, y registraron un nivel de absorción de entre 3% y 4%. La inversión total en estos proyectos ascendió a S/ 180 millones.

“En Chorrillos se colocaron más de 100 departamentos y la construcción se inició en agosto del año pasado; en tanto, en Santa Catalina se han vendido 90 unidades y el inicio de obras está programado para marzo. Pese a la competencia, el desempeño ha sido favorable”, comentó a Gestión.

Según el ejecutivo, estos desarrollos reflejan un cambio en el formato de vivienda que demanda el mercado. Los proyectos incorporan unidades de menor área y ticket, en línea con el comportamiento de parejas jóvenes que compran un primer departamento con un enfoque de inversión. “La compra de departamentos responde cada vez más a una lógica de inversión y no de permanencia, con clientes que comienzan en unidades pequeñas y luego migran a otras de mayor tamaño. Esto refleja un cambio en la cultura de compra”, explicó.

“En el proyecto de Santa Catalina, en particular, la mayor parte de las ventas corresponde a inversionistas que adquieren las unidades para destinarlas al alquiler”, añadió.

Carlos Novoa, gerente general de Casaideal Inmobiliaria.

Casaideal alista tres proyectos en Lima con inversión de S/ 200 millones

De cara al 2026, Casaideal planea lanzar tres nuevos proyectos en Lima Moderna y Lima Sur, que en conjunto sumarán 600 departamentos. “Apostamos por Lima Moderna porque se trata de un segmento donde la compra responde principalmente a una necesidad: personas que buscan independizarse, se incorporan al mercado laboral y acceden al crédito, lo que sostiene la demanda”, resaltó el ejecutivo.

El ejecutivo precisó que la empresa evalúa ubicaciones en distritos como San Miguel, Pueblo Libre y Chorrillos, con foco en avenidas principales de alta visibilidad. “Se trata de proyectos más acotados, de entre 150 y 200 unidades cada uno, con una demanda sostenida y tasas hipotecarias en niveles favorables, lo que respalda la decisión de avanzar con la inversión”, explicó.

El capex estimado para estos desarrollos ascenderá a S/ 200 millones, y la adquisición de los terrenos está prevista para finales del primer trimestre del año. Los proyectos contemplan unidades de uso mixto (planta comercial en el primer piso), un mix de vivienda social y residencial tradicional, y un enfoque orientado también al inversionista. “El lanzamiento está previsto para mediados de 2026 en el caso del primer y segundo proyecto, mientras que el tercero se programaría para la segunda mitad del año”, adelantó.

Casaideal prioriza Lima Moderna y acelera su negocio de construcción

Además del negocio inmobiliario, el Grupo Campos —al que pertenece Casaideal— opera una unidad de construcción a través de Terra Azul, dedicada a prestar servicios también a terceros. “En el negocio de construcción prevemos un mayor dinamismo, impulsado por el inicio de obras relevantes, lo que podría traducirse en un crecimiento de alrededor de 40% en 2026”, señaló.

Consultado sobre una eventual expansión a regiones, el ejecutivo descartó por ahora el ingreso a otras ciudades y señaló que el foco estará en consolidar las operaciones en la capital. “No estamos evaluando desarrollos en la periferia de Lima ni en Lima Top, debido a la actual conflictividad normativa en algunos distritos; por ello, el foco de la empresa está puesto en Lima Moderna”, agregó.

En ese contexto, el plan hacia 2028 es contar con nueve proyectos activos y alcanzar un crecimiento de 20% en ventas en 2026, con la colocación de 300 unidades entre los proyectos en stock y los próximos lanzamientos.

DATO CLAVE.

Proyectos activos. Casaideal tiene actualmente tres proyectos activos: uno en La Victoria y dos en Chorrillos. Uno de los desarrollos en este último distrito ya se encuentra en etapa de entrega, con un stock reducido de seis unidades que están próximas a agotarse y cuyo cierre comercial podría concretarse en marzo.