Casaideal tiene actualmente tres proyectos activos: uno en La Victoria y dos en Chorrillos. (Foto: Casaideal)
Casaideal, brazo inmobiliario del Grupo Campos, grupo empresarial peruano con negocios en construcción, estaciones de servicio, transporte, entre otros; ajusta su estrategia de crecimiento en Lima en un contexto de cambios en la demanda de vivienda, con foco en proyectos de menor formato, un mayor peso del inversionista y una expansión gradual de su portafolio. La imobiliaria con 20 años en el mercado y enfocado en Lima Moderna, combina el desarrollo inmobiliario con la ejecución de obras, mientras prioriza consolidar sus operaciones en la capital y definir sus próximos lanzamientos.

