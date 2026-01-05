La constructora e inmobliaria Vidarq proyecta nuevos movimientos en el mercado residencial de Lima, con planes de expansión que incluirían zonas fuera de su área tradicional de operación. La empresa peruana evalúa oportunidades de inversión y crecimiento con una proyección definida al 2030, mientras continúa desarrollando proyectos en ejecución y analizando la evolución normativa y de demanda en distritos clave de la capital.
Álvaro Manrique, gerente general de Vidarq Inmobiliaria, destacó que durante el 2025 lograron colocar más de 50 unidades, alcanzando S/ 42 millones en ventas. Este resultado fue impulsado por el avance de sus tres proyectos de vivienda en Miraflores.
“Hemos lanzado uno de los proyectos en marzo; sus obras comenzarán en el verano de 2026 y la entrega está prevista para finales de 2027 o inicios de 2028. En cuanto a los otros dos desarrollos, iniciaron construcción el año pasado y ambos se entregarán a finales de este año”, comentó a Gestión.
La inversión destinada por la inmobiliaria para el proyecto ubicado en la avenida Arequipa asciende a aproximadamente US$ 2.6 millones. Este desarrollo proyecta ventas cercanas a los S/ 54 millones y una inversión total estimada en S/ 48 millones.
“Se trata de un proyecto de tamaño medio para el mercado, con un zócalo comercial. Al estar ubicado cerca del límite con San Isidro, atrae a personas interesadas en adquirir una propieda para inversión o como primera vivienda, debido a su cercanía con el centro financiero”, explicó.
Vidarq saldrá de Lima Top en 2026 y busca operar ocho proyectos al 2030
Para el 2026, Vidarq proyecta ampliar su alcance con el lanzamiento de tres nuevos desarrollos, tanto dentro como fuera de su tradicional zona de operación en Lima Top.
“Estamos viendo oportunidades en Lima Moderna, ya que la derogación de la norma CEPRES en Miraflores ha elevado el ticket de los departamentos. Antes, esa regulación permitía construir más alto y con unidades más pequeñas a cambio de criterios ecoamigables”, explicó el ejecutivo.
En esa línea, la empresa ha puesto su mirada en distritos como Jesús María, Lince y Surquillo, enfocados en atender la demanda de parejas o familias jóvenes que buscan adquirir su primera vivienda o inversión. “Estamos apostando por proyectos más masivos en Lima Moderna, en zonas que colindan con Lima Top, como San Isidro, Miraflores o Surco, para captar a ese público que ya conocemos y que busca vivir cerca de su trabajo o del colegio de sus hijos”, comentó.
También continuará explorando en Miraflores, San Isidro y sus zonas limítrofes, así como en Surco y San Borja, donde el interés por la compra ha resurgido, pero con un enfoque en proyectos boutique, de tickets más altos y áreas más amplias (para familias).
“Estamos en negociaciones con algunos propietarios; aún no hay nada cerrado, pero estamos evaluando distintas opciones. Estimamos una inversión aproximada de US$ 7.4 millones y proyectamos concretar al menos uno (compra de terreno) en el verano de este año, y las otras dos durante el tercer y cuarto trimestre”, añadió.
Vidarq estima que este año colocará 99 unidades, con ventas que superarían los S/ 69 millones. “La meta es alcanzar ocho proyectos en operación hacia el 2030. Actualmente gestionamos tres, y en cinco años buscamos más que duplicar esa cifra, lo que requiere un plan integral de inversión y búsqueda de nuevas oportunidades”, señaló.
DATO CLAVE DE VIDARQ.
- Proyectos. A lo largo de sus 20 años en el mercado, Vidarq ha concretado la entrega de 13 proyectos residenciales en San Miguel, Lince, Miraflores, San Borja, San Isidro y Surco.
