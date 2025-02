Álvaro Manrique, socio gerente general de Vidarq Inmobiliaria, señaló que en 2024 lograron colocar casi 40 unidades en sus dos proyectos residenciales en Miraflores, logrando una facturación de S/ 25 millones . Esta cifra representó un crecimiento del 60% en comparación con el año anterior.

“Desarrollar proyectos en Miraflores ha sido interesante, ya que no habíamos trabajado en esta zona desde 2018. Hemos aprovechado la normativa ecoamigable para impulsar este tipo de desarrollos” , dijo a Gestión.

Proyectos activos de Vidarq ¿En qué etapa se encuentran?

Actualmente, la empresa cuenta con tres proyectos activos. El primero es “Marconi” ubicado en San Isidro , que entró en entrega inmediata el año pasado. Dicho desarrollo está compuesto por 25 departamentos distribuidos en 9 pisos.

“La velocidad de venta en el proyecto Marconi ha sido más lenta debido a su ticket promedio elevado, con una tasa de ventas de 0.3 unidades mensuales. Durante el año pasado, logramos vender tres unidades, con precios promedio superiores a los US$ 300,000 por departamentos de 140 m² o 100 m². Este proyecto, de carácter premium , destacó por sus áreas amplias y por ajustarse a la normativa exclusiva de la zona. Hoy se encuentra completamente vendido”, explicó.

Los otros dos proyectos están ubicados en Miraflores , un distrito clave para la inmobiliaria . El primero es “Roosevelt 64″ y cuenta con un stock de 63 departamentos y un ticket promedio de US$ 185,000. Dicho proyecto inició su etapa de construcción este mes de enero. “Ahora se encuentra en excavaciones”, indicó.

El otro proyecto en la misma zona es “Sucre 45″, con un stock de 45 departamentos en 13 pisos. Este último, además, tiene un uso comercial acotado y se proyecta que inicie obras en abril o mayo de este año. Según el ejecutivo, ambos proyectos en Miraflores estarían finalizados para el segundo semestre de 2026.

“En estos dos proyectos activos en Miraflores , planeamos vender dos unidades por mes en cada uno, lo que nos permitirá alcanzar la colocación de 48 unidades en total” , aseguró.

Vidarq Inmobiliaria apunta a Lima Top con nuevos proyectos, uno de ellos premium.

Nuevos proyectos residenciales en Lima Top

Para este 2025, la inmobiliaria tiene en cartera dos nuevos proyectos en Lima Top . El primero estará ubicado en la Av. Arequipa, en Miraflores, e iniciará su etapa de preventa en marzo, mientras que el otro desarrollo, cuyo distrito aún está por definirse, será lanzado también durante este primer trimestre. La inversión proyectada para ambos desarrollos asciende a casi S/ 17.5 millones.

“Estamos viendo alternativas en Lima Top para nuestro cuarto proyecto. Estamos todavía negociando algunas oportunidades, espero ya definirlo pronto, pero podría ser San Isidro, Surco o San Borja. Esperamos cerrar esta oportunidad este primer trimestre”, explicó el ejecutivo.

La compañía tiene como expectativa colocar 73 unidades en sus cuatro proyectos, incluyendo los dos desarrollos activos en Miraflores , lo que representaría un crecimiento en ventas del 130% en comparación con el año anterior. De esta manera, proyecta alcanzar una facturación total de S/ 58.5 millones.

“Estamos casi duplicando nuestra capacidad de ventas, con una proyección de dos unidades por mes en los proyectos ‘Roosevelt’, ‘Sucre’ y el ubicado en la Av. Arequipa. En cuanto al cuarto proyecto premium, cuya ubicación aún está por definirse, anticipamos una velocidad de venta más lenta”, aseveró.

Finalmente, Manrique comentó que la empresa está evaluando la compra de terrenos o lotes más allá de Lima Top. En ese sentido, esperan incursionar con proyectos residenciales en Lima Moderna, en distritos como La Victoria o Surquillo, aunque por el momento no hay nada concreto.

“Estamos evaluando el plan de compras para el próximo año. Aún no hemos definido las zonas, pero probablemente ya no sea en Lima Top, es decir, no en Miraflores, San Isidro, Surco ni San Borja . En ese sentido, consideramos desarrollar proyectos a mediano y largo plazo en Lima Moderna, en distritos más cercanos a los mencionados, como Surquillo, La Victoria, Santa Catalina o Magdalena. El objetivo es ampliar nuestra oferta, que hasta ahora ha estado centrada en zonas de Lima Top ”, explicó.

