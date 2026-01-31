¿Cómo evalúa la gestión municipal durante 2025?

La gestión municipal en 2025 presentó un balance positivo, marcado por la ejecución de obras de infraestructura y la recuperación de espacios públicos. Por ejemplo, avanzamos del corredor gastronómico y turístico Caminito Íntimo, cuya ejecución se inició en octubre de 2025.

¿En qué status está dicho proyecto?

El proyecto, inspirado en el modelo de Caminito del barrio de La Boca, en Buenos Aires, se desarrolla en un tramo de 10 cuadras que conecta el Estadio Nacional con el estadio Alejandro Villanueva. La Municipalidad de Lima ya invirtió S/ 2.34 millones en la construcción de bancas, pistas y veredas. El pintado, que continúa en ejecución, lo estamos realizando nosotros junto con Alianza Lima; el club se encargó de las dos primeras cuadras. Sin embargo, la inversión que ha realizado la Municipalidad de La Victoria asciende a S/ 5 millones, ya que este trabajo se venía desarrollando desde antes.

¿Cómo se está desarrollando el proyecto?

En esta primera etapa habría 50 o 70 locales dedicados al rubro gastronómico y/o venta de souvenir relacionado al fútbol dentro del Caminito Íntimo. Buscamos que las personas puedan iniciar sus emprendimientos otorgándoles capital semilla. Por ello, hemos suscrito un convenio con la Caja Huancayo para que puedan acceder a microcréditos.

¿Y qué otro tipo de locales albergarán?

Se contempla espacio para emprendimientos ya consolidados en el país, como cevicherías y restaurantes. Estamos invitando a todas las marcas que ya están instaladas en otros puntos para que cuenten con una sucursal en Caminito.

¿En qué fecha se pondrá en marcha este proyecto?

Si bien inicialmente el proyecto estaba previsto para febrero de este año, en el marco del aniversario de Alianza Lima, los plazos no se cumplieron. Ahora, la entrega de la obra está programada para mayo de 2026. Tras la inauguración, la municipalidad prevé una ampliación del “corredor turístico”.

¿Es una primera etapa o el proyecto en su totalidad?

Después de esta primera etapa, que comprende 10 cuadras, el alcance aún es limitado. Sin embargo, una vez que el proyecto entre en funcionamiento tras su inauguración, continuará creciendo. Estimamos que podría extenderse a unas 40 cuadras o más, con entre 400 y 500 emprendimientos. Es un proyecto amplio, con potencial de desarrollo, y su expansión se daría en un plazo mayor a dos años.

A nivel inmobiliario ¿hay alguna zona que esté tomando mayor protagonismo?

En Lima Centro, las zonas con mayor accesibilidad, como Nicolás Arriola, Paseo de la República y Javier Prado, concentran el crecimiento de nuevos proyectos de vivienda. Al tener acceso a distintos puntos de la ciudad por su posición geográfica, La Victoria se ha vuelto atractiva para las inversiones.

¿El suelo de La Victoria se ha apreciado?

Los terrenos en La Victoria se han convertido en los más caros en este momento. En los últimos dos años, su valor se ha incrementado en alrededor de 50%, y en algunos casos incluso más.

¿Entonces cada vez hay más proyectos inmobiliarios en el distrito?

No precisamente, este boom inmobiliario en el distrito ha provocado que no otorguemos licencias de construcción de manera indiscriminada. Hay nuevos proyectos inmobiliarios en el distrito y estamos verificando que cumplan con las condiciones técnicas y las facilidades necesarias para este proceso de crecimiento. No se trata de que el crecimiento y la modernidad generen problemas, sino de prepararnos para brindar las condiciones adecuadas que permitan su desarrollo.

Y a nivel comercial, en el Emporio Comercial ¿se ven construcciones de nuevas galerías?

En relación con la situación actual del emporio comercial de Gamarra, el año pasado se construían nuevas galerías en el jirón Antonio Bazo y en la avenida Bausate y Meza, pese a la limitada disponibilidad de espacios. En este momento hay cuatro o cinco construcciones, pero cada vez son menos, principalmente porque ya no hay espacio.

¿Cuál es el precio del m2 en Gamarra?

El metro cuadrado en Gamarra va entre los US$ 18,000 y US$ 25,000, según su ubicación.

¿Y cómo va la concesión del Parque Cánepa?

La concesión del primer piso —donde operan patios de comida, bancos y servicios de telecomunicaciones—, actualmente a cargo de Inversiones la Sétima, vence en julio de 2026, y evalúamos su renovación bajo ciertas condiciones. Se ha conformado un comité de negociación que evalúa si existe un equilibrio económico y financiero entre lo que genera el espacio y el nuevo alquiler, de modo que sea rentable tanto para la municipalidad como para el concesionario. Si se alcanza ese punto, se continuará con la concesión; de lo contrario, hay otras empresas interesadas en asumirla.

¿Cuál es el precio de alquiler en el Parque Cánepa?

El sótano del parque paga un alquiler de US$ 7,000, mientras que el primer piso abona US$ 8,000.

¿Y cuál es la rentabilidad que genera el Parque Cánepa?

Se genera una rentabilidad mensual de entre S/ 1 millón y S/ 1.1 millones, con un total de 382 tiendas del rubro de confecciones que operan en el sótano. Ahora tenemos algo más de 20 tiendas disponibles sin ocupar, que ingresarán a la próxima subasta, prevista para fines de febrero.

Ante el importante flujo comercial ¿que ocurrió con el proyecto de construir más estacionamientos?

No se pudo ejecutar por problemas de saneamiento. Queríamos otorgar una concesión para implementar 2,000 estacionamientos; el proyecto aún está vigente y creemos que podrá concretarse en la próxima gestión. Mientras tanto, estamos evaluando que algunos locales funcionen como estacionamientos.