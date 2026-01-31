La Victoria lideró las ventas inmobiliarias de Lima Centro en la primera mitad de 2025 con un alza del 52%. (Fotocomposición Gestión)
La Victoria lideró las ventas inmobiliarias de Lima Centro en la primera mitad de 2025 con un alza del 52%.
Edgar Velito
En diálogo con Gestión, el alcalde de La Victoria, Rubén Cano, que asumió la administración del distrito en 2023, abordó el avance de iniciativas orientadas a dinamizar el comercio local, el comportamiento del mercado inmobiliario en el distrito y las acciones en zonas clave como el emporio comercial de Gamarra, así como los retos pendientes en infraestructura y servicios urbanos.

