¿Qué inversiones se implementarán en Surco este año?

Lo nuevo es el desarrollo de dos proyectos. El primero es la creación de una “súper manzana” en la zona de Surco Pueblo, donde se adoquinarán 15 manzanas que se convertirán en áreas prioritariamente peatonales. Se trata de implementar un modelo de tráfico calmado: las vías permitirán el tránsito de vehículos a una velocidad máxima de 20 km/h para dejar personas o paquetes, pero no para estacionar. Las pistas serán transformadas en amplias veredas, poniendo al peatón como el principal usuario. Estamos en plena elaboración del expediente técnico, por lo que calculamos que este año se inicie la obra y posiblemente termine hacia el segundo semestre de 2026.

¿Cuál es el segundo proyecto en marcha?

Está relacionado con el legado histórico de Surco como productor de vinos y piscos. De ese pasado, solo queda la hacienda San Juan Grande, que fue propiedad de un capitán de Pizarro y, posteriormente, vendida a los jesuitas. Cuando estos fueron expulsados de Lima, la propiedad pasó a manos privadas. Actualmente, la hacienda está semi derruida, ocupa toda una manzana y pertenece a la Fundación Canevaro.

Hemos firmado un convenio con la Fundación Canevaro para convertir este espacio, aunque sea de propiedad privada, en un lugar de uso público. La idea es transformarlo en una gran manzana de área verde, restaurar la casa hacienda para ponerla en valor y habilitar espacios como un patio de comidas, lo que hará de esta zona un punto atractivo para la comunidad. La hacienda San Juan la vamos a hacer por etapas, con miras a concluirse al 100% en 2026. Su desarrollo será público-privado.

¿Cuánto demandará de inversión el desarrollo de ambos proyectos?

La supermanzana tendrá un costo de S/ 16 millones, aunque estamos finalizando el expediente técnico para precisar el monto exacto. En cuanto a las mejoras en la hacienda San Juan, estimamos que la inversión estará entre S/ 10 y S/ 12 millones.

En el último trimestre de 2024, la comuna firmó un acuerdo con la Universidad ESAN para actualizar el plan urbano. ¿Habrá cambios en la zonificación?

Una ciudad es un ente vivo, y los planes urbanos deben revisarse periódicamente dentro de una visión de largo plazo. En nuestro caso, hemos identificado zonas que necesitan ser integradas en un plan de desarrollo. Por ejemplo, los terrenos del Jockey Club, que actualmente se usan para eventos como circos, pistas de patinaje o matrimonios. Sin afectar el derecho de propiedad del Jockey Club, podríamos plantear un esquema de desarrollo a largo plazo para ordenar el uso de estos terrenos e incentivar inversiones, considerando opciones como proyectos inmobiliarios para oficinas o viviendas. Esto, por supuesto, debe estar acompañado de infraestructura urbana adecuada para facilitar estos desarrollos.

Otro caso es el de las inmediaciones de la Base Aérea Las Palmas. Creemos que este espacio no está siendo aprovechado de manera óptima y, además, genera inconvenientes a los vecinos, no solo por los ruidos, sino porque su extensión obliga a que las avenidas esquiven estos grandes terrenos, lo que congestiona el tráfico en vías aledañas. Nadie está sugiriendo que la Base Aérea cierre mañana, ya que es una necesidad y opera como un aeropuerto alterno a Lima. Sin embargo, en el largo plazo, se podría considerar una segunda base en otra ubicación. Este planteamiento debe integrarse en el plan urbano, para prever cómo podría desarrollarse esa área en el futuro, equilibrando zonas residenciales, comerciales y áreas verdes, y asegurando que no se lotice todo y venda de manera desordenada.

¿Cuándo estaría listo el plan urbano que trabajan con ESAN?

Creo que podríamos tener el plan muy avanzado para fines de este año . La idea es permitir desarrollos inmobiliarios en ambas zonas que sean convenientes tanto para el Jockey Club, como propietario, como para la ciudad. Ellos mismos podrían realizar explotaciones inmobiliarias en sus terrenos.

En cuanto a la Base Aérea Las Palmas, en un escenario futuro donde eventualmente se decida trasladarla fuera del casco urbano, es crucial que esas tierras se utilicen de manera planificada y no terminen invadidas por construcciones desordenadas. Mi visión para esa zona es transformarla en un gran pulmón verde, un parque de la magnitud de un Central Park. Algo que no solo beneficie al distrito, sino a toda Lima.

Insisto, no estamos diciendo que la Base Aérea Las Palmas debe mudarse ahora, pero cuando ocurra, debemos asegurarnos de proteger el área como un espacio verde intangible. Un gran parque alrededor del cual podría haber desarrollos inmobiliarios bien planificados, pero respetando ese espacio como un pulmón verde que sea el eje de todo el desarrollo.

Carlos Bruce, alcalde de Surco, informó que las iniciativas privadas para la construcción de estacionamientos subterráneos en Chacarilla han sido suspendidas temporalmente debido a la situación económica actual. Foto: Referencial

Vía Expresa Sur y otros desarrollos

Una obra que avanza es la llamada Via Expresa Sur. Tras las demoliciones en parte del distrito de Surco, ¿se tiene previsto más intervenciones?

Todo lo relacionado con la liberación de terrenos para la construcción de la Vía Expresa Sur está siendo gestionado por la Municipalidad de Lima. Ellos han avanzado de manera bastante acelerada en el tramo correspondiente a Surco y, actualmente, les falta muy poco para completar el proceso. Queda pendiente la desocupación de dos o tres depósitos y una parte del terminal terrestre ubicado en el borde de la autopista de la Panamericana Sur. Considero que ya han liberado entre el 90% y el 95% de los terrenos necesarios.

Esta obra es muy importante para los vecinos de Surco, ya que permitirá descongestionar varias vías alternas, como Tomás Marsano, y ofrecerá una salida directa hacia el sur. Más adelante, cuando estén listos todos los intercambios viales, también facilitará una conexión hacia el norte. En cuanto a los colegios afectados por esta obra (Hiram Bingham, el Champagnat y el Santa Teresita), prácticamente todos han cumplido con la liberación de los espacios que correspondían. Tal vez quede pendiente una pequeña fracción en uno de ellos, pero en general, el avance es significativo.

¿Cómo está avanzando Surco en el ámbito empresarial?

En Surco se han desarrollado polos comerciales interesantes y beneficiosos para el distrito, especialmente en el ámbito gastronómico. Por ejemplo, en la avenida El Polo se ha consolidado un importante hub gastronómico, con alrededor de 14 restaurantes destacados en un tramo de apenas cuatro cuadras . Entre ellos se encuentran opciones como Isolina, Osaka y La Granja Azul. Esta oferta gastronómica no solo enriquece la experiencia de los vecinos, sino que también incrementa el valor del distrito, y desde la municipalidad la promovemos de manera agresiva.

Asimismo, hemos implementado un sistema en colaboración con los restaurantes que deseen participar voluntariamente, conocido como ‘restaurantes saludables’. Estos establecimientos se someten a inspecciones realizadas por el municipio, y aquellos que cumplen con los estándares reciben una certificación que los identifica como lugares saludables. Es una forma de elevar la calidad y generar confianza en los consumidores. Paralelamente, la avenida Ayacucho está siendo revitalizada, al igual que la avenida Camino del Inca, donde se están instalando diversos restaurantes, especialmente en el tramo comprendido entre Velasco Astete y Benavides.

LEA TAMBIÉN Surco anularía autorizaciones a algunos proyectos inmobiliarios, tras fallo del TC

Claves

Inmobiliarias: El alcalde explicó que logró acuerdos con desarrolladores inmobiliarios que ya contaban con licencias aprobadas, respetando sus derechos adquiridos, pero promoviendo ajustes voluntarios en los proyectos. Edificios originalmente autorizados para 22 pisos redujeron su altura a aproximadamente 17 pisos tras un proceso de diálogo y negociación. “E stos cambios buscan mantener un equilibrio en el desarrollo urbano ”, argumentó.

El alcalde explicó que logró acuerdos con desarrolladores inmobiliarios que ya contaban con licencias aprobadas, respetando sus derechos adquiridos, pero promoviendo ajustes voluntarios en los proyectos. Edificios originalmente autorizados para 22 pisos redujeron su altura a aproximadamente 17 pisos tras un proceso de diálogo y negociación. “E ”, argumentó. Estacionamientos subterráneos: Bruce informó que las iniciativas privadas para la construcción de estacionamientos subterráneos en Chacarilla han sido suspendidas temporalmente debido a la situación económica actual. Una de las propuestas contemplaba construir bajo la pista principal, lo que requeriría cerrar la zona por al menos dos años, impactando a los comercios locales. La alternativa más viable consistía en un estacionamiento subterráneo ubicado en el Colegio Santa María, con acceso directo al centro comercial Chacarilla, permitiendo así mantener las actividades comerciales durante las obras.

TE PUEDE INTERESAR SOBRE SURCO

SOBRE EL AUTOR Karen Guardia Quispe Licenciada en Periodismo por la Universidad Jaime Bausate y Meza con 20 años de experiencia profesional. Laboró en medios de comunicación como TV Perú y Perú21. También ejerció en gremios como la SNMPE y SNI. Desde el 2016, es parte del diario Gestión.