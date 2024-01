¿En Surco se logró delimitar zonas específicas para el desarrollo de la Vivienda de Interés Social (VIS)?

En Surco, no estamos negados a la vivienda social, ya que es útil y necesaria. La vivienda social tiene un rol que cumplir por lo que hemos designado ubicaciones específicas (para su implementación). Básicamente en los límites con Barranco, Chorrillos y San Juan de Miraflores.

¿Se han presentado para este año proyectos inmobiliarios de VIS?

Sí, entre dos a tres a anteproyectos para viviendas de interés social, que están ubicados en estas zonas, en los que no hay ningún inconveniente.

Al inicio de su gestión se decidió suspender 15 licencias de funcionamiento debido a que estaban construyéndose pisos por encima de la zonificación permitida. ¿Continúan suspendidas?

En efecto, no tengo el número exacto de cuantas licencias suspendimos. Lo que indicamos, en su momento, es que el municipio no ve con buenos ojos el desarrollo de edificios de 22 pisos de altura. Hemos negociado con las empresas a las que les suspendimos las licencias para que bajen su construcción a 16 pisos, que no sean catalogados como VIS, ya inicialmente tenían ese rótulo y están incluyendo, además, más sótanos en sus proyectos, que aún están en construcción, para más parqueos subterráneos por departamento.

¿De cuánto es la altura máxima permitida?

Depende, ya que hay zonas para cuatro pisos, mientras que otras son para ocho. El problema estaba con los proyectos que ya tenían aprobación y por lo tanto derechos adquiridos.

¿La regla de este año será no aceptar edificios por encima de los 22 pisos?

Así es. Por la zonificación, no se permiten edificios de 22 pisos a excepción de los alrededores de la autopista al sur, en las que hay edificios de más 22 pisos debido a que el ancho de vía lo permite.

¿En cuánto se ha revalorizado el metro cuadrado? De acuerdo BCR, al primer trimestre de 2023 subió 2.8% (pasó de US$ 1,726 a US$ 1,750)

Es una revalorización muy modesta ya que todavía no incluye el impacto, de que estamos en un distrito con mejores vías de las que teníamos antes, con más áreas verdes, a lo que se añade que los problemas de tráfico se han solucionado. Todo ello le va a dar mucho más valor a la tierra del distrito. Por ejemplo, el proyecto con el cual me voy a sentir orgulloso es el desarrollo de la súper manzana en Surco Pueblo que presentamos al Banco Mundial y ganamos. Nos hemos hecho acreedores de S/ 16.6 millones para adoquinar 10 cuadras del Centro Histórico, las que serán peatonales. La obra física estará iniciándose a fines de este año o inicios de 2025.

Surco: sin conciertos

A inicios de su gestión dio una normativa para que no se desarrollen más conciertos en su jurisdicción, ¿se levantará la medida?

No. En campaña dije que no íbamos a permitir estos conciertos masivos, lo que fue ratificado cuando fuimos elegido. En enero 2023, nos llegaron solicitudes para conciertos, la que rechazamos todas. Hemos sido consistentes y lo reitero: no se va a permitir conciertos, no hemos autorizado, ni lo vamos hacer.

Arena Perú, ¿subsanó o implementó las medidas solicitadas por su comuna?

Presentó varios proyectos, pero no cumplían con los tres lineamientos exigidos: que sea insonoro, que no se genere atoros de tráficos alrededor y que se permita una evacuación segura en caso de emergencia. Actualmente, este local ya no hace conciertos y tiene una licencia temporal para hacer eventos corporativos, exposiciones, entre otros sucesos, que no son grandes conciertos. Si alguna empresa cumple los lineamientos establecidos por el municipio, bienvenidos.

Iniciativas privadas en curso

En una última entrevista (Gestión 16.04.2023), mencionó dos iniciativas privadas en el Centro Comercial Chacarilla (CCC) para estacionamientos subterráneos. ¿En qué estado se encuentran?

En el Centro Comercial Chacarilla hay dos iniciativas privadas, pero han decidido postergarlo por la situación económica del país.

Había otras dos iniciativas privadas del 2020 para el desarrollo de un centro comercial, edificio corporativo y estacionamiento subterráneo en la urbanización del Centro Comercial Monterrico y otra para un boulevard y estacionamientos (en dos etapas) en Chacarilla, ¿algunas de estas iniciativas se concretarán?

La del Centro Comercial Monterrico, efectivamente planteaba un estacionamiento subterráneo y arriba, un edificio que iba a tomar los terrenos del parque La Paz, en principio, nunca vamos a ceder un metro de un parque para que se haga un edificio. Esa iniciativa se descartó. Las que están pendientes son de la urbanización Chacarilla. Una, es para hacerla sobre los terrenos del colegio Santa María, en la que se quiere construir un estacionamiento subterráneo y un boulevard. Adicionalmente, se quiere hacer algo similar sobre espacio público. Ambas están paradas por la situación económica.

¿Tienen otras iniciativas privadas u otros desarrollos presentados?

Presentados formalmente, no. Lo que hay es el interés de algunos inversionistas, que se han acercado a la municipalidad a nivel de consultas, para invertir en determinados terrenos, específicamente en aquellos que están en la esquina de Benavides con Velasco Astete; en la zona El Trigal, así como los terrenos que están entre El Derby, La Encalada y El Polo que es toda una manzana triangular, aunque no se ha presentado ninguna propuesta formal, ni un anteproyecto.

En base a esas consultas ¿qué tipos de proyectos se quieren realizar?

Comerciales, algunos de carácter deportivos, otros de formato mixto, ya que se plantean edificios de departamentos con zonas comerciales. No estoy autorizados a dar a conocer el nombre de las empresas que han hecho las consultoras, pero hay de todo, algunas son inmobiliarias, otras son empresas del ámbito retail.

Usted emitió una ordenanza para declarar de interés y de urgente necesidad local el desarrollo de la Vía Expresa Sur. ¿Más allá de la ordenanza, se tiene previsto hechos concretos para su desarrollo?

Lo que ha expresado esa ordenanza es dicha conexión para nosotros es vital ya que permite una salida hacia el sur y al centro de la ciudad mucho más fluida. De manera concreta, estamos resguardando los terrenos al Municipio de Lima para que esta vía sea una realidad. Nos cuesta bastante hacerlo ya que hay gente que quiere ocuparlas. He tenido una conversación con el alcalde de Lima, que me ha indicado que dentro de los fondos que ha conseguido, con la emisión de bonos, está incluido la ejecución de este proyecto.

Claves

La comuna invertirá entre S/ 10 a S/ 15 millones para construir un teatro municipal, que estará listo en agosto; así como un estacionamiento subterráneo para 120 autos, que empezará a funcionar en abril próximo en el Parque de la Amistad.

Además se va ampliar este parque en 3,000 metros cuadrados para desplegar mayores atracciones. Adicionalmente, se implementarán espacios de coworking para los vecinos de esta jurisdicción.

Destinará también S/ 40 millones en seguridad ciudadana, la que se concretará en la compra de 850 de cámaras de seguridad con inteligencia artificial y en la construcción de una central de monitoreo y videovigilancia en la avenida Tomás Marsano.

