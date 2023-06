Carlos Bruce ya ha suspendido 15 licencias de construcción y no descarta medidas legales en caso, desde el Ministerio de Vivienda, se busque revertir estas decisiones. No obstante, se mostró a favor de la propuesta estatal para que las inmobiliarias paguen en caso quieran desarrollar en su comuna proyectos de VIS e incluso adelantó que Surco destinará el 20% de su territorio para viviendas de bajo costo.





¿Qué medidas han tomado en Surco?

No solo es en Surco. Junto a otros alcaldes, hemos empezado a suspender (las) licencias (de construcción) en aquellas zonas donde es imposible el desarrollo de vivienda social. Las inmobiliarias no me pueden decir que se puede construir edificios para vivienda social en Caminos del Inca o Chacarilla del Estanque, las avenidas más residenciales y caras de Surco. Como exministro de Vivienda hasta en tres oportunidades, no puede creer esa mentira.

¿Cuál es el principal problema que ha encontrado?

El tema de fondo es que hay malos empresarios que disfrazan sus edificios como si fueran de interés social, pero no lo están vendiendo a un precio social. Lo que buscan es ganar mayores alturas y menos estacionamientos, acogiéndose a los mecanismos para atraer a la inversión que tienen los inmuebles catalogados como sociales. Lo preocupante es que se instalan en zonas donde el precio del terreno es muy alto y lo venden a un valor de mercado que exceden al de una vivienda social que es S/ 490,000. Lo grave es que es el Ministerio de Vivienda no hace nada.

¿Se han suspendido licencias de construcción?

Hemos suspendido alrededor de 15 licencias . Estas inmobiliarias salen a decir que estamos transgrediendo el Estado de Derecho y las normas, cuando son ellos los que están infringiéndolas. Además, hemos emitido una ordenanza (municipal) para que cualquier persona jurídica que quiera desarrollar una vivienda social en Surco tenga que mostrar todos los contratos de compra-venta y tengamos claro que son viviendas con interés social.

¿Están acatando esta disposición las inmobiliarias?

Nos contestan que ellos construyen primero y venden después. Lo que es otra mentira, ya que la mayoría prevende sus departamentos antes de construir. Ante ello, se ha tomado la decisión de que, si alguna inmobiliaria desea construir una vivienda social en Surco, así sea cumpliendo los parámetros para estas edificaciones, no se le va a otorgar la conformidad de obra hasta que nos muestren los contratos (de compra-venta). Sin la conformidad de obra, no se podrá registrar el proyecto en Registros Públicos (Sunarp) y, por lo tanto, el proyecto no existe.

¿Esta ordenanza desde cuándo funciona en Surco?

Desde los primeros meses del año, entre enero y febrero. Las inmobiliarias se niegan a enseñar los contratos de compra-venta y por ello hay 15 licencias suspendidas. No vamos levantar la suspensión de las licencias y si el Ministerio de Vivienda dice que las tengo que levantar, pues no lo voy hacer. Nos iremos hasta los tribunales y demostraré que no está haciendo su trabajo y permitiendo negociados.

¿El desarrollo de Viviendas de Interés Social está vetada de Surco?

Mire, hay zonas de Surco, por ejemplo, hacia el lado sur y cercano al límite con Chorrillos donde hay edificios que se están haciendo bajo el parámetro de VIS, en la que el costo del terreno es acorde con estos parámetros y, por lo tanto, a estas inmobiliarias no se le han suspendido las licencias. En dichas zonas en totalmente creíble, pero no en Caminos del Inca y Chacarilla del Estanque.

Además de las ordenanzas ya emitidas, ¿se va a dictar más medidas o realizar alguna acción legal?

No descartamos (acciones legales), pero tenemos (pensado) medidas bajo la manga en caso que el Ministerio de Vivienda no decida apoyar a los municipios en esta tarea de enderezar la mala actitud de algunos malos empresarios.

El viceministro de Vivienda adelantó que se impondrá –en el reglamento de VIS próximo a salir– un pago a las inmobiliarias que deseen desarrollar estos proyectos a favor de las comunas. Por cada piso ganado se retribuirá a la municipalidad por la utilidad adicional. ¿Qué le parece la medida?

En general la propuesta me parece buena. No solo por el hecho de que se pague. También porque los municipios determinarán en qué zonas se pueden hacer VIS en sus distritos y que, efectivamente, destinen el 10% de su territorio (para ello). Añadiría a este planteamiento que el monto que paguen las inmobiliarias, ya sea todo o una buena parte, se inviertan en obras alrededor del proyecto de VIS, ya que la primera oposición (a estas inmobiliarias) surge de los vecinos inmediatos a ese edificio. Cuando estos vecinos vean que van a tener un beneficio, va a disminuir la oposición.

De aprobarse este reglamento, este 10% del territorio que exige para VIS, ¿lo tiene Surco?

Claro. Toda la zona sur, específicamente los límites con San Juan de Miraflores, Barranco y Chorrillos. En estas áreas promoveríamos el desarrollo de VIS como una forma de regeneración urbana.

¿La propuesta del Ministerio de Vivienda cambia la posición sobre estas 15 licencias de construcción suspendidas?

No. Porque estas inmobiliarias buscan desarrollar proyecto en zonas que no están delimitadas para viviendas sociales. Esas avenidas (Caminos del Inca y Chacarila del Estanque) están fuera del área que se destinará para viviendas de bajo costo. Nosotros delimitaremos la zona sur de Surco para VIS, probablemente un 20% de nuestro territorio .

Conciertos en Surco e iniciativas privadas

A inicio de año dio una normativa para que no se desarrollen más conciertos en Surco. ¿Se tiene previsto levantar esta medida?

Hasta el momento ninguna de las empresas que administran las zonas dedicadas para conciertos ha logrado subsanar las observaciones que hicimos a inicios de año: la de evitar ruidos molestos, dotar de mayor seguridad para los asistentes y evitar embotellamiento en las principales vías de Surco. Por lo que la medida se mantiene firme .

¿Surco cuenta con espacios públicos para el desarrollo de eventos artísticos?

Terrenos públicos de tamaño para alojar a 15,000 o 20,000 personas no hay. La única entidad privada que tiene los metros cuadrados para una construcción de gran tamaño es el Jockey Club. Estamos conversando la posibilidad de construir una zona para este tipo de conciertos, totalmente insonorizados, con salidas ordenadas y seguras, con playa de estacionamiento cómodas y con un diseño víal que no afecte la transitabilidad de las avenidas colindantes. Si ese proyecto existiera, nosotros le daríamos luz verde. Hasta el momento, no existe.

¿Se han presentado iniciativas privadas?

Hay un par de iniciativas privadas para construir estacionamientos en zonas comerciales. Hay una para un estacionamiento subterráneo en el Centro Comercial de Chacarilla sobre terreno público y otra para un estacionamiento subterráneo en dicho centro comercial, pero en terreno privado, debajo del Colegio Santa María.

¿Qué falta para que salgan adelante?

Estamos interesados en el desarrollo de ambos proyectos, pero las protestas de inicios de año desalentaron un poco a estos inversionistas. No han descartado estos proyectos, pero lo han puesto en stand by.

Nota

El alcalde de Surco ha lanzado, recientemente, el programa Techo Propio Surcano , que está dirigido a las familias vulnerables de su comunidad. El único requisito para acceder a este bono de S/ 2,700 es que la familia sea dueña del terreno y con este subsidio lo que se busca es que renueva su casa.

, que está dirigido a las familias vulnerables de su comunidad. El único requisito para acceder a este bono de S/ 2,700 es que la familia sea dueña del terreno y con este subsidio lo que se busca es que renueva su casa. Ya se ha hecho una primera convocatoria que ha beneficiado a 14 familias. La idea es realizar de tres a cuatro convocatorias este año. La comuna obtiene los recursos para este bono a través de la empresa municipal de reciclaje, que ha subido en 60% la cantidad de toneladas que procesa.

