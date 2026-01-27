El emporio comercial de Gamarra inició el año 2026 enmarcado en una nueva turbulencia política y en un contexto electoral que mantiene a la expectativa a los empresarios.

A todo ello se suman sus propios retos, como superar las cifras prepandemia y recuperarse tras la crisis económica que afectó al sector producto de la emergencia sanitaria.

Resultados de 2025 y expectativas

Susana Saldaña, presidenta del Consejo Directivo de la Asociación Empresarial Gamarra Perú, detalló que Gamarra cerró el año 2025 con un resultado mejor que 2024, pero aún lejos de recuperar los niveles de venta prepandemia.

“Después de 4 años estar detenidos en el tiempo y que no podíamos superar el 50% de la recuperación respecto a las cifras prepandemia, el 2025, al fin hemos salido de este entrampamiento”, explicó.

El año pasado Gamarra cerró con un crecimiento de alrededor del 5% en ventas frente a 2024; con una campaña de fin de año fuerte que aportó entre 8% y 10% de este crecimiento.

Asimismo, indicó que para el 2026 se espera que el emporio llegue al 60% de las cifras prepandemia, pese al contexto electoral.

Según Saldaña, la mejora reportada se atribuye a una combinación de orden y estrategia, como recuperación de espacios públicos, mayor seguridad y un enfoque comercial claro en prendas de calidad, de tendencia y a bajo costo.

En cuanto a productos, la oferta de prendas de verano de algodón 100%, la moda accesible y caidad, son los elementos clave para atraer al público.

Campaña de verano 2026

Saldaña explicó que la temporada primavera–verano arrancó entre septiembre y octubre y se extiende hasta finales de febrero.

En enero de 2026, Gamarra entró a la etapa de liquidación de la campaña de verano, y la meta es que enero–febrero de 2026 muestren un resultado mejor que los mismos meses de 2025, con un crecimiento esperado de alrededor de 5% a 8% frente al año pasado.

“Entonces, si aseguramos y hacemos los esfuerzos necesarios para que la primera mitad del año se enfoque en crecer un 5% respecto al año pasado, la segunda mitad del año podríamos asegurar otro 5%, y ojalá eso nos ayude a sobrepasar el 60% de los niveles prepandemia”, añadió.

Impacto del contexto político y año electoral

Ante la reciente crisis política en el gobierno de José Jerí, Saldaña reconoció que este tipo de escenarios siempre afectan a la economía y a las ventas.

Precisó que este año es especialmente complejo por ser electoral, con dos grandes procesos: las elecciones presidenciales, las cuales se dan en plena campaña otoño–invierno; y del Día de la Madre y del Padre.

Tras ello,le siguen las elecciones municipales en octubre, coincidiendo con la fase productiva de la campaña de fin de año.

“Los años electorales siempre han sido un poco difíciles, porque el inversionista o el empresario se frena un poco e invierte con mucha cautela, porque no sabes quién va a ganar, cual será la forma en la que maneje el gobierno, el próximo que viene”, acotó.