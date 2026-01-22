Suritex tiene más de 20 años en el mercado local. (Foto: Redes sociales Suritex)
La peruana , incorporará a su portafolio una nueva línea de productos para el hogar; además, de alistar su ingreso al sobre fibras de alpaca en mezcla con lana.

“Hace tres años realizamos una inversión importante en maquinaria de estampado digital sobre fibras naturales. Este año estamos terminando de acondicionar las máquinas del taller, con lo cual concentraremos toda la producción en nuestra planta de Concepción (Junín)”, explicó el gerente general de la empresa, Gregor Brenner, a la Asociación de Exportadores (ADEX).

En torno a su nueva línea de productos para el hogar, el ejecutivo sostuvo que estos incluirán alfombras y cojines. De hecho, a partir de estos planes, la empresa proyecta culminar el 2026 con un crecimiento de 30% en ventas, una cifra superior a lo que habría logrado en el 2025, con un estimado de 10% de aumento en las transacciones.

Gerente general de Suritex, Gregor Brenner Knoch. (Foto: ADEX)
Suritex en el mercado internacional

Con más de 20 años en el mercado, Suritex inició sus operaciones atendiendo, principalmente, a turistas que visitaban el Perú y, posteriormente, apostó por la exportación. Actualmente llega a 25 países, entre ellos Estados Unidos, Canadá, Australia y otros de Europa y Asia.

“Los envíos al exterior representaron hasta el 70% de nuestras ventas. Sin embargo, en los últimos dos años el turismo nacional se recuperó, por lo cual hoy mantenemos una relación de 60% exportación y 40% mercado interno”, indicó Brenner.

Bajo el slogan ‘Add color to your life’, Suritex desarrolla tejidos planos y de punto, con una oferta que supera los 80 tipos de artículos disponibles en diversas combinaciones de colores. Tiene una línea artesanal en la cual trabajan con hilos de fantasía para dar mayor volumen a las prendas, y otra elaborada en telares industriales con hilos más delgados.

Además, producen tejidos de punto como gorros, guantes y chalinas. La compañía opera bajo los formatos made to order y stock service, permitiéndole responder con rapidez a la demanda.

“Buscamos que nuestros clientes encuentren siempre una amplia variedad de productos y colores disponibles. Un pedido puede tomar entre dos y tres días, pero con este sistema podemos hacer entregas inmediatas”, finalizó el ejecutivo.

