Colortex cerrará 2025 con un crecimiento de dos dígitos y una participación del 10% en las importaciones textiles del país. Foto: Colortex
Karen Guardia Quispe
Con el 2025 a punto de concluir, y en un mercado que mueve cerca de US$ 1,000 millones al año, la peruana Colortex —con más de dos décadas de presencia en el sector— se prepara para dar un nuevo salto. En diálogo con Gestión, su gerente general, Anthony Atún, adelantó los planes de la compañía, que hoy concentra el 10% de las importaciones textiles del país y cierra el año con un crecimiento de dos dígitos. ¿Qué espera para el 2026?

