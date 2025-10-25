El gerente general de la firma, Juan José Córdova, manifestó que la meta en ingresos para este 2025 es de US$ 90 millones, considerando la implementación de una estrategia que se ha orientado a ampliar portafolio, captar nuevos clientes y aumentar pedidos por parte de las marcas que ya tienen en cartera.

“Estamos produciendo mayor cantidad de prendas de diferentes estilos; es decir, vestimenta no solo de algodón y poliéster, sino también de nylon. Si antes elaborabamos solo los tradicionales t-shirts ahora también estamos apostando por pantalones, casacas, sweatshirts, hoodies, joggers, shorts, pants, entre otros”, detalló.

El ejecutivo indicó que esta variación en el portafolio permite aumentar la oferta para las 10 marcas clientes; entre las que destacan Lululemon, Patagonia y Ralph Lauren, cuyas ventas crecen a doble dígito. También son parte de la cartera firmas como Lacoste , Greyson, Vineyard Vines, Radmor, entre otras.

“A estas se agrega Aileen Fisher, la cual estamos despachando desde el segundo semestre, y también una segunda marca, confidencial por ahora, que se empezará a atender en el último mes de este año. La perspectiva para la estadounidense Aileen Fisher es que se convierta en una de las principales marcas de nuestra operación”, adelantó Córdova.

Dicha marca actualmente está demandando prendas de vestir de algodón orgánico o regenerativo y vestimenta con cierta complejidad, tales como vestidos, casacas, pantalones, hoodies, entre otros.

Textil del Valle aumentará en 30% su capacidad de producción en planta de Chincha. (Foto: Textil del Valle)

Incremento de producción en Chincha

Córdova afirmó que a fin de sostener los planes de expansión de la empresa, en noviembre empezarán con una marcha blanca en la operación de su planta en Chincha, donde incrementaron un 30% la capacidad de producción; ello, a través de la implementación de diversos equipos en áreas como tintorería y costura.

“Es una inversión de aproximadamente US$ 5 millones en equipos como máquinas de teñir, máquinas de tejer, líneas nuevas de costura que incluye un sistema con inteligencia artificial y robotización”, incidió.

Tras la ampliación en la planta de Chincha, la capacidad de producción se elevará de la actual 500,000 prendas de vestir a 650,000 unidades al mes. “Esta situación a su vez nos retará a seguir buscando nuevos clientes, teniendo en cuenta el alto potencial que tienen nuestras prendas en Estados Unidos”, finalizó.

El dato

Los envíos de Textil del Valle se reparten en un 75% al mercado estadounidense y un 25% entre países de Europa y Asia.

En el primer semestre del 2025, el mercado peruano de prendas de vestir creció 9.47%, teniendo un acumulado de US$ 609 millones en exportaciones.

Juan José Córdova, gerente general de Textil del Valle. (Foto: Textil del Valle)