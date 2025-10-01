La marca francesa de moda y accesorios Lacoste inauguró una nueva tienda en el centro comercial Larcomar, en Miraflores, como parte de su estrategia de consolidación en el mercado peruano.

La firma ingresó de manera oficial al Perú en junio de 2022 y, en menos de tres años, ha alcanzado cuatro puntos de venta físicos: Jockey Plaza, Plaza San Miguel, Real Plaza Salaverry y Larcomar. La operación se desarrolla en alianza con Comercializadora de la Plata, representante oficial de la marca en Perú.

“Esta nueva inauguración reafirma nuestro compromiso de acercar el estilo francés, la elegancia y la autenticidad de Lacoste a más clientes, consolidando nuestra presencia en uno de los puntos más emblemáticos de Lima”, señaló Alessandra Arizaga Romero, gerente de marcas de Comercializadora de la Plata.

El crecimiento de Lacoste responde a una estrategia de ubicaciones en espacios de alta afluencia y dinamismo comercial, con el fin de reforzar su posicionamiento en el segmento de moda premium.

Con la apertura en Larcomar, la compañía proyecta ampliar su base de clientes en Lima, aunque todavía mantiene pendiente el lanzamiento de su canal de ventas online en el mercado local, lo que representa una oportunidad adicional de expansión, informó Perú Retail.

Lacoste ingresó de manera oficial al Perú en junio de 2022 y, en menos de tres años, ha alcanzado cuatro puntos de venta físicos: Jockey Plaza, Plaza San Miguel, Real Plaza Salaverry y Larcomar.

Operador de Lacoste continúa su expansión con marcas de su portafolio

En marzo de este 2025, Comercializadora de la Plata comentó a este medio que en 2024 cerró con un crecimiento consolidado de 28%, apenas por debajo de su meta de 30%, pese a retrasos en aperturas de centros comerciales. La empresa, que opera las marcas Lacoste, Tous, Bimba y Lola y New Era, alcanzó 29 tiendas en el país.

El plan de expansión se mantiene firme: este año prevén crecer 33% e invertir más de US$ 2 millones en seis nuevas aperturas. Lacoste crecería 52%, Tous un 31%, Bimba y Lola 44% y New Era alrededor de 20%.

Además de las nuevas tiendas, la compañía continuará con remodelaciones estratégicas, como la realizada en el Jockey Plaza, donde amplió su local de Lacoste a 150 m2. Tous y Bimba y Lola también tendrán renovaciones en algunos puntos de venta.

De cara al futuro, la empresa negocia el ingreso de dos nuevas marcas internacionales y prueba un sistema de inteligencia artificial para optimizar inventarios. En paralelo, sus canales digitales siguen en expansión, con Tous y New Era liderando las ventas online.