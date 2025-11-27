Tras cerrar el 2025 con un crecimiento de dos dígitos, Textiles Camones apunta a expandir capacidad y sumar tecnología con proyectos de inversión. Foto: Textiles Camones.
Karen Guardia Quispe
Para Textiles Camones, con más de tres décadas en el sector textil y de confecciones, el 2025 ha sido un año positivo, considerando haber logrado un crecimiento por encima de lo proyectado. ¿Qué viene para el 2026? En diálogo con Gestión, su gerente general, Carlos Camones, adelantó los principales drivers de crecimiento para el próximo año y las inversiones en marcha.

