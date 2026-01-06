Mercado textil peruano 2026: planes de empresas

Textiles Camones

Para el 2026, Textiles Camones proyecta mantener un crecimiento sostenido de dos dígitos, con una meta de avance de entre 15% y 18% en sus principales unidades de negocio, impulsado tanto por el mercado de exportación como por el local, especialmente en prendas y tejidos de punto. La empresa continúa ejecutando un plan de inversiones cercano a los US$ 70 millones, que contempla la construcción de una nueva planta de hilandería en Comas, cuyo desarrollo se iniciará en 2026 y puesta en operación proyectada para 2027, además de la ampliación y modernización de su planta principal en Puente Piedra, con el objetivo de elevar capacidad productiva y eficiencia —incluyendo una planta de tratamiento de agua para reutilizar cerca del 70% del recurso—.

Corporación Rey

Para 2026, Corporación Rey proyecta mantener el crecimiento de dos dígitos apoyándose en la robotización de la producción y la ampliación de su capacidad operativa. La empresa, con más de siete décadas como proveedor de cierres, cintas, elásticos y etiquetas para la industria textil y otras industrias, apunta a reforzar su competitividad mediante la automatización de procesos y una mejora continua de eficiencia productiva. Además, Rey evalúa la instalación de una segunda planta fuera de Perú, con Argentina, Uruguay y Paraguay entre los países que se encuentran en análisis, aunque sin una decisión final tomada. Esto con miras a fortalecer su presencia internacional y atender mercados estratégicos en la región.

Textil del Valle

Para 2026, Textil del Valle impulsa una expansión productiva y apuesta por la innovación sostenible, con la implementación de una planta de poliéster reciclado que ampliará su capacidad en la transformación de botellas plásticas en hilos textiles. Según la empresa, este proyecto —con una inversión cercana a US$ 18 millones y una capacidad inicial proyectada de 1 320 toneladas anuales de hilos de poliéster reciclado— debería iniciar operaciones en la segunda mitad de 2026. Además, la compañía continúa con proyectos para aumentar la eficiencia de sus plantas en Chincha e incrementar su capacidad productiva total, en línea con su estrategia de atender la creciente demanda global y elevar su posicionamiento en mercados clave.

Colortex

De cara a 2026, la peruana Colortex proyecta consolidar su crecimiento en la región, con una estrategia enfocada en fortalecer sus unidades de negocio actuales y ganar mayor escala en los mercados donde ya opera. La compañía prevé un crecimiento cercano al 10% en Perú y de alrededor de 30% en Ecuador, impulsado por una mayor demanda en segmentos como denim, crudos y textiles técnicos. En paralelo, evalúa avanzar en su expansión internacional, con Colombia como uno de los mercados en análisis, así como ampliar su capacidad logística, mediante la incorporación de un segundo almacén, específicamente en la zona sur de la capital (Lurín), con el objetivo de mejorar su eficiencia operativa y sostener el aumento de volúmenes

Texfina

Para 2026, la peruana Texfina proyecta un crecimiento sostenido impulsado por la modernización tecnológica de sus operaciones, con un enfoque claro en elevar la calidad de sus tejidos y su capacidad productiva. La empresa, con más de siete décadas en la industria textil, está renovando progresivamente su planta en el Callao mediante la incorporación de nuevas líneas de extrusión y de tejido, con el objetivo de aumentar su producción mensual en torno a 450 toneladas de poliéster y nylon mensuales, casi un 80% por encima de los niveles actuales, una vez concluido el proyecto de modernización.

Estas mejoras incluyen la llegada de 14 nuevas máquinas de tejido durante 2026, lo que permitirá producir telas más livianas y funcionales —como microfibras de mejor performance y tejidos con protección UV o propiedades antimicrobianas— respondiendo así a las exigencias del mercado global y fortaleciendo su competitividad.

Peruvian Fashion Tex

Para 2026, la peruana Peruvian Fashion Tex proyecta avanzar en su consolidación como marca textil con ambiciones de expansión internacional, retomando el desarrollo de su propio proyecto de marca de prendas, principalmente camisetas de punto y buzos, con el objetivo de ingresar a cadenas de retail y marketplaces locales como Saga Falabella y Ripley. Además, la compañía sigue fortaleciendo su presencia en mercados de la región —donde ya exporta telas a Colombia y Ecuador— y mantiene abierta la posibilidad de ampliar su oferta en Estados Unidos a través de plataformas digitales como Amazon, como parte de su estrategia para posicionar productos terminados peruanos en Norteamérica.

Lafayette

De cara a 2026, la colombiana Lafayette proyecta consolidar y fortalecer su presencia en el mercado textil peruano, apostando por un crecimiento de alrededor de 10% en ventas respecto a 2025, impulsado principalmente por sus unidades de negocio de decoración y uniformes. En Perú, donde opera desde hace más de una década como comercializadora de telas importadas desde su planta en Colombia, la empresa evalúa abrir una segunda tienda para ese año —sumándose a su punto de venta en Surquillo— y ampliar su equipo local, pasando de 20 a 30 empleados para atender mejor a clientes B2B y B2C. Asimismo, Lafayette busca elevar la oferta de productos basados en fibras recicladas, con el objetivo de incrementar la proporción de materia prima sostenible en sus textiles del 7% al 10%, así como desarrollar iniciativas vinculadas con la economía circular y la sostenibilidad ambiental, dentro de su estrategia regional.