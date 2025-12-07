Texfina acelera la renovación de su maquinaria y proyecta elevar su producción mensual. Foto: Texfina
Texfina acelera la renovación de su maquinaria y proyecta elevar su producción mensual. Foto: Texfina
Karen Guardia Quispe
Karen Guardia Quispe

Con más de cinco décadas en la industria textil, la peruana Texfina cierra el 2025 impulsando un proceso de modernización de su maquinaria. La compañía, dedicada a la producción de tejidos de punto y al desarrollo de prendas a base de algodón, poliéster y diversas mezclas, avanza en la renovación de sus operaciones para elevar eficiencia y calidad. ¿Cómo ha sido el 2025 para la firma y qué proyecta para el 2026? ¿La modernización tecnológica continuará el próximo año?

