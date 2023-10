Se trata de un círculo vicioso que padece de un encarecimiento de los insumos como consecuencia de la inflación, que genera una menor demanda, seguida de un recorte en la producción y un menor ritmo de contratación de trabajadores en el sector. Esto impide que se creen puestos de trabajo de calidad, lo cual golpea la capacidad adquisitiva de los consumidores, recorta la demanda interna y reinicia el círculo.

De hecho, 6 de cada 10 industriales encuestados manifestaron haber visto limitada su producción durante el tercer trimestre del 2023 y solo 1 de cada 4 reportó haber hecho uso de más del 75% de su capacidad instalada.

En esta línea, la menor demanda de productos se ubica por tercer trimestre consecutivo como la principal limitante de la producción de las empresas para el 85% de los encuestados. Le siguieron la incertidumbre política y económica (45%), el incremento de precios de insumos (35%) y la insuficiente liquidez (25%).

Ante la consulta sobre si la producción en el tercer trimestre se vio afectada por el fenómeno de El Niño, un 52% dijo que no, pero un 48% que sí. De este segundo grupo (los que se afectaron), el 45% de los encuestados registraron menor rendimiento de la producción a causa de condiciones climáticas desfavorables; y el 43% de los informantes se vieron perjudicados por las vías de acceso bloqueadas que impidieron el abastecimiento de insumos y/o comercialización de productos.

Expectativas empresariales

La mirada para este último trimestre es pesimista. El 90% de los encuestados -o nueve de cada 10- considera que la situación económica del sector va a estar igual o peor, mientras que el 84% de los encuestados anticipa que la situación de su empresa permanezca igual o empeore en dicho periodo.

Esto refleja un panorama deteriorado con respecto a la encuesta del segundo trimestre del año, cuando el porcentaje de encuestados que consideraba que la situación económica del sector iba a estar igual o peor en el corto plazo ascendía a solo 77%. Además, solo el 74% creía en ese momento que la situación de su empresa permanezca igual o empeore en el horizonte de tres meses.

A esto se suma que ahora el 95% de los empresarios industriales espera que la situación de la economía peruana sea negativa o igual para los próximos tres meses (octubre-diciembre 2023), donde el 44% de los informantes tiene perspectivas desfavorables.

Esto se traduce en menores ánimos de inversión y contratación a tres y seis meses. Ocho de cada 10 empresarios industriales no tienen previsto contratar más personal en el corto, y siete de cada 10 no planea hacerlo en el mediano plazo. Además, 7 de cada 10 industriales no realizará inversiones en el corto plazo, y seis de cada 10 en el mediano plazo.

“No es un buen momento para invertir. Preocupa mucho la situación porque la pesca va a seguir afectada, al igual que el agro”, señala Jorge Guillén, profesor de finanzas de ESAN Graduate School of Business.

LEA TAMBIÉN: MEF presentará en noviembre proyecto para simplificar los regímenes tributarios

La situación es especialmente crítica en el rubro textil y confecciones, cuya producción cayó 13.9% entre enero y julio. El 81% de los encuestados de esta actividad no planea contratar más personal en el corto plazo, mientras que el 76% no realizará inversiones.

En el caso del rubro de alimentos y bebidas, el 70% no contraría en el corto plazo, y el 65% no planea invertir en el mismo periodo.

¿Recuperación?

Para Carlos Casas, exviceministro de economía, recién se podrá avizorar ánimos de recuperación en el sector pasado el efecto del fenómeno de El Niño, es decir, hacia la segunda mitad del 2024.

“Podría haber una suerte de efecto rebote si se cree que ya se ha tocado fondo. Una vez retirada la incertidumbre de El Niño, tanto consumidores como inversionistas suavizarán su posición cautelosa”, señala.

El Instituto Peruano de Economía (IPE) estima que la contracción del sector manufactura llegará a 6% en el 2023, la tercera peor caída en los últimos 30 años. Sin embargo, se prevé una recuperación de 1.9% en el 2024, impulsada por mejores condiciones de financiamiento y menores presiones inflacionarias.

Además, del lado público, está pendiente la aprobación de dos paquetes de medidas de estímulo: una Ley de Promoción de la Industria Peruana y una ley de incentivos específicos a la producción del sector textil y confecciones.

“Ahora sería un buen momento para sacar un Reactiva, pero estamos un poco entrampados porque no hay mucho margen de maniobra en la parte fiscal”, indica Guillén.

“Se han anunciado medidas adicionales, ojalá que vayan por el lado de simplificar procesos”, añade Casas, quien considera que lo más importante es mejorar el clima de confianza empresarial.

La industria peruana en recesión

Jesús Salazar Nishi, Presidente de la Sociedad Nacional de Industrias

La actual situación de la economía peruana, reflejo de la falta de políticas y mensajes necesarios para revertir la caída sostenida del PBI y las bajas perspectivas de crecimiento para los años venideros, comprometen cada vez más la generación de empleos de calidad para más de 13 millones de peruanos, sobre todo, porque la industria es uno de los sectores más golpeados por esta coyuntura.

La industria es el sector que más ha restado a la producción nacional en lo que va del año. Su retroceso acumulado de 6.8% entre enero y agosto del 2023 va en la línea de los once meses consecutivos de caída (excepto enero 2023), que sería su mayor retroceso de los últimos 30 años, salvo 2009 y 2020, por la crisis financiera internacional y la pandemia, respectivamente.

Dado el elevado encadenamiento productivo de la industria, esta se ve impactada por la desaceleración de sectores económicos como la construcción, donde la producción de bienes intermedios retrocede también once meses consecutivos, con una caída acumulada de 9.8% a agosto 2023. Por su parte, la desaceleración del consumo privado está generando una caída de nueve meses seguidos en la producción de bienes de consumo, acumulando un retroceso de 7.7% a agosto del presente año.

La historia nos muestra que no hay país desarrollado que no haya empezado por fortalecer su actividad industrial, sin embargo, en el nuestro, la industria viene perdiendo peso sostenidamente en el PBI, pasando de 17% en 1991 a 13% en el 2022. Se requiere de políticas que impulsen el crecimiento de sectores económicos pilares como la industria para que el Perú avance a pasos más firmes y seguros.

SOBRE EL AUTOR Luciana Flores Bachiller en Economía y Negocios Internacionales de la Universidad ESAN y especialista en Sostenibilidad por la Pacífico Business School. Fue analista de Sectores y Empresas y del Content Lab de Semana Económica. Actualmente es redactora senior de economía en Gestión.