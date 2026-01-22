Tras varios meses desde su aprobación, el nuevo marco normativo para el mecanismo de Obras por Impuestos (OxI) se encuentra en su etapa final para su lanzamiento, informó la titular del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), Denisse Miralles.

“ El reglamento de OxI está próximo a publicarse. Esperemos que la otra semana ya podamos tener esto . Ha contado con la participación activa de los que usan la herramienta porque sino tenemos un documento de escritorio que no sirve para la gestión”, indicó durante un evento de la Sociedad Nacional de Construcción e Infraestructura (SNCI).

Como se recuerda, los cambios en la normativa para dinamizar las Obras por Impuestos fue aprobada a inicios de octubre, pero aún quedaba pendiente su reglamentación para su aplicación.

Miralles explicó que uno de los avances más importantes con esta medida es que, a partir de ahora, las empresas podrán utilizar sus certificados de inversión para pagar no solo el impuesto a la renta (IR), sino también el Impuesto General a las Ventas (IGV).

Asimismo, la ministra resaltó la próxima incorporación de la modalidad de servicios por impuestos.

“Hay muchas empresas que quieren hacer obras por impuestos para temas de anemia, pero esas intervenciones no todas son inversiones, muchas son servicios y no se podían hacer por obras por impuestos. Ahora lo vamos a poder realizar, entonces creo que es un relanzamiento que va a potenciar mucho (el mecanismo)”, sostuvo.

Los datos presentados por el MEF muestran que en 2025, la modalidad de OxI alcanzó una adjudicación de 498 inversiones por S/ 5,182 millones. Esto superó en 198% la meta de la Agencia de Promoción de la Inversión Privada (ProInversión), principalmente por obras en Transporte, Educación y Seguridad en regiones como Cusco, Lima y La Libertad.

“Se ha vuelto útil para resolver el problema de la falta de infraestructura y de servicios públicos de calidad en las regiones. Más del 85% de estos recursos son proyectos que financian inversiones en regiones”, señaló Miralles.

Para el 2026, se prevé adjudicar 127 inversiones mediante OxI por un monto de S/ 3,000 millones. Estos proyectos se enfocan principalmente en Transporte, con 23 inversiones por S/ 1,132 millones; y Educación, con 25 proyectos por S/ 728 millones.

Por su parte, Luis Del Carpio, director ejecutivo de ProInversión, destacó que la modalidad de OxI viene alcanzando récords en los últimos años y en el futuro las cifras de inversión podrían duplicarse o triplicarse.

Por ello, consideró que en el futuro las OxI podrían ser el principal mecanismo de contratación con el Estado.

“Es el (mecanismo) que calza mejor con nosotros que estamos creciendo. El año pasado hemos hecho S/ 5,000 millones y ahora algo disruptivo que tenemos es que nuestro techo es de más de S/ 60,000 millones. Me han autorizado a gastar S/ 60,000 millones ”, dijo el representante de ProInversión.

Un aspecto que se consolidará con el nuevo reglamento es el enfoque denominado “Obras por Impuestos 360”, mediante el cual ProInversión asume la responsabilidad de acompañar al inversionista y a la entidad pública durante todo el ciclo de vida del proyecto, desde su promoción hasta la entrega física de la obra para evitar el problema de paralización de obras.