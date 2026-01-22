MEF. (Foto: GEC)
El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF)

El , publicado hoy en el diario El Peruano, señala que el Programa de incentivos a la mejora de la gestión municipal se desarrolla en tres etapas: diseño de compromisos, indicadores y metas; implementación de compromisos para el cumplimiento de metas, y verificación del cumplimiento de metas.

La norma indica que los objetivos de los procedimientos del Programa de incentivos a la mejora de la gestión municipal 2026 son:

  • Poner en conocimiento a las municipalidades los compromisos del PI.
  • Establecer los procedimientos para la implementación de los compromisos del PI para el cumplimiento de metas de sus indicadores asociados.
  • Establecer los procedimientos para la verificación del cumplimiento de las metas de los indicadores asociados a los compromisos del PI.

Cabe indicar que un compromiso se asocia al producto o resultado que se busca impulsar mediante el Programa de incentivos a la mejora de la gestión municipal.

Los procedimientos son de aplicación a todas las municipalidades provinciales y distritales del país priorizadas en la etapa de diseño de compromisos, indicadores y metas.

Las municipalidades, junto a las entidades que lideran su implementación, deben cumplir con las metas de los indicadores asociados a los compromisos que se muestran a continuación:

  • Mejorar las prácticas de alimentación y el consumo oportuno de los suplementos de hierro para la prevención y reducción de la anemia en niños hasta los 12 meses de edad.
  • Mejorar los niveles de recaudación del Impuesto Predial.
  • Fortalecimiento y ampliación del Registro de Información Social.
  • Mejorar la prestación de servicios de agua potable y saneamiento rural.
  • Fortalecer el rol de los gobiernos locales en favor de la seguridad ciudadana.
  • Mejorar la seguridad vial en entornos viales de riesgo.
  • Fortalecer la gestión de trámites municipales.

Los indicadores, fichas técnicas y metas relacionados a cada compromiso se aprueban y publican mediante resolución directoral emitida por la Dirección General de Presupuesto Público en la sede digital del MEF (www.gob.pe/mef).

Asimismo, la norma indica que la Dirección General de Presupuesto Público aprobará los lineamientos para la presentación de propuestas de compromisos, indicadores y metas del Programa de incentivos a la mejora de la gestión municipal correspondiente al 2027, teniendo como plazo hasta el 30 de junio del 2026.

