El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) aprobó los procedimientos para el cumplimiento de metas y la asignación condicionada de recursos del Programa de incentivos a la mejora de la gestión municipal (PI) correspondiente al 2026, que constan de 19 artículos y cuatro anexos.

El Decreto Supremo Nº 003-2026-EF, publicado hoy en el diario El Peruano, señala que el Programa de incentivos a la mejora de la gestión municipal se desarrolla en tres etapas: diseño de compromisos, indicadores y metas; implementación de compromisos para el cumplimiento de metas, y verificación del cumplimiento de metas.

La norma indica que los objetivos de los procedimientos del Programa de incentivos a la mejora de la gestión municipal 2026 son:

Poner en conocimiento a las municipalidades los compromisos del PI.

del PI. Establecer los procedimientos para la implementación de los compromisos del PI para el cumplimiento de metas de sus indicadores asociados.

del PI para el cumplimiento de metas de sus indicadores asociados. Establecer los procedimientos para la verificación del cumplimiento de las metas de los indicadores asociados a los compromisos del PI.

Cabe indicar que un compromiso se asocia al producto o resultado que se busca impulsar mediante el Programa de incentivos a la mejora de la gestión municipal.

Los procedimientos son de aplicación a todas las municipalidades provinciales y distritales del país priorizadas en la etapa de diseño de compromisos, indicadores y metas.

Las municipalidades, junto a las entidades que lideran su implementación, deben cumplir con las metas de los indicadores asociados a los compromisos que se muestran a continuación:

Mejorar las prácticas de alimentación y el consumo oportuno de los suplementos de hierro para la prevención y reducción de la anemia en niños hasta los 12 meses de edad.

Mejorar los niveles de recaudación del Impuesto Predial.

Fortalecimiento y ampliación del Registro de Información Social.

Mejorar la prestación de servicios de agua potable y saneamiento rural.

Fortalecer el rol de los gobiernos locales en favor de la seguridad ciudadana.

Mejorar la seguridad vial en entornos viales de riesgo.

Fortalecer la gestión de trámites municipales.

Los indicadores, fichas técnicas y metas relacionados a cada compromiso se aprueban y publican mediante resolución directoral emitida por la Dirección General de Presupuesto Público en la sede digital del MEF (www.gob.pe/mef).

Asimismo, la norma indica que la Dirección General de Presupuesto Público aprobará los lineamientos para la presentación de propuestas de compromisos, indicadores y metas del Programa de incentivos a la mejora de la gestión municipal correspondiente al 2027, teniendo como plazo hasta el 30 de junio del 2026.