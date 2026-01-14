MEF se prepara para renegociar algunos proyectos bajo G2G. (Foto: Andina)
MEF se prepara para renegociar algunos proyectos bajo G2G. (Foto: Andina)
Únete a nuestro canal
Newsletter General
Whitney Miñán
mailWhitney Miñán

Una de las preocupaciones vinculadas al presupuesto público 2026 es la falta de recursos para ciertos proyectos, sobre todo, bajo modalidad Gobierno a Gobierno (G2G) que, en buena cuenta, es obra pública. Gestión ya había informado que de cada S/ 100 de presupuesto público, solo S/ 17 serían para obras.

TE PUEDE INTERESAR

Feriados y los otros temas que el MEF ha puesto en la mira: los proyectos de ley que prepara
Petroperú: desvinculación solo afectará a gerentes y administrativos, así es el plan de salida
Gas natural para 7 regiones del sur: aún no habría consenso para proyecto clave
Economía peruana crecerá 2.5% hasta el 2027, prevé el Banco Mundial
Perú se enfrenta al mundo “desde mejor posición”: los 2 sectores que resalta la ONU
Ingresos tributarios fueron de S/ 175,156 millones en 2025, ¿qué impulsó la recaudación?
Presidenta del TC habría infringido el principio de neutralidad, según informe de JEE

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.