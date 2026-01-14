De hecho, el último domingo, la titular del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), Denisse Miralles, señaló: “Si bien hay proyectos estratégicos en el Perú que se iniciaron, también hemos encontrado que para muchas de las grandes obras no se había previsto el total de la inversión. Era como ‘Dios proveerá’ y a ver qué pasa”.

En este contexto, Gestión conversó con la ministra del MEF para entender cuáles serán los pasos siguientes en medio de la falta de recursos, el cambio de Gobierno y un listado largo de proyectos a los que se le prometió recursos.

Entrevista exclusiva a la ministra de Economía y Finanzas, Denisse Miralles, para Diario Gestión. Fotos: Joel Alonzo/GEC.

Mencionó recientemente que el presupuesto 2026 -proyecto que heredaron- no contemplaba recursos suficientes para algunas obras y que estaban en conversaciones con los sectores. ¿Cuál es la situación actual?

La cartera total de Gobierno a Gobierno en el país es de 241 proyectos por S/ 106,819 millones. Eso es 9% del PBI. En ejecución tienes 210 proyectos del total y el financiamiento estimado supera los S/ 22 mil millones.

Lo que hemos hecho es mapear estos proyectos, ver en qué estado están. Algunos, por ejemplo, todavía no tienen contratos firmados. Tienen el convenio G2G con el país determinado que ganó el concurso, pero aún no se dieron contratos con las empresas.

[El 12 de enero] tuvimos una reunión donde estuvo el canciller [Hugo De Zela] y el premier [Ernesto Álvarez] para mostrarles esta información y que debemos tomar una estrategia. Nadie niega que estos proyectos se tengan que hacer. Son bastante importantes, identificados, pero tenemos que encontrar el mecanismo, las modalidades, que nos permitan ejecutarlos eficientemente.

¿De qué proyectos G2G hablamos?

Hay proyectos de transporte, irrigación, salud, educación, que están en estas condiciones. Entonces, desde que entramos [a la cartera] nos hemos sentado con los sectores y esta semana debemos cerrar una definición con cada uno sobre qué proyectos sí continúan por su nivel de avance.

Por ejemplo, el Hospital Antonio Lorena [de Cusco] es un proyecto G2G próximo a culminar. Para este caso, simplemente se le da el dinero que corresponde. De hecho, hay que recordar que el año pasado hicimos una transferencia de S/ 300 millones que no tenía en su presupuesto para que no se paralice.

Pero hay otros proyectos que recién están terminando los estudios y no tienen el recurso para la ejecución.

"El Hospital Antonio Lorena [de Cusco] es un proyecto G2G próximo a culminar. Para este caso, simplemente se le da el dinero que corresponde", dijo la ministra del MEF.

¿En estos últimos casos qué se va a hacer?

Vamos a acercarnos a la contraparte para decirle: “Déjalo hasta este hito y sentémonos a renegociar las condiciones de tu contrato para la ejecución”.

En algunos casos con contrato firmado vamos a tener que decirle: “No tengo ese nivel de recursos para pagarte como te habían dicho que lo harían [...] vamos a tener que hacerlo de esta manera”. La otra parte dirá si acepta o no. En todo contrato hay cláusulas de resolución de contratos.

Pero, lo que vamos a hacer no es dejar problemas, sino que vamos a cerrar hitos. Cerrado el hito, nos sentamos y vemos.

Algunos [proyectos] tienen posibilidades de ser trasladados a otros mecanismos como, por ejemplo, las APP.

Proyectos de irrigación...

Sí, todos los proyectos de irrigación del país se han hecho con APP, es la única manera. No puedes financiar al 100% con recursos públicos un proyecto. No sé si el día que decidieron eso [de pasar proyectos de irrigación a G2G] no vieron bien la figura o no conocían de proyectos de infraestructura.

El privado se encarga de la infraestructura y de su operación y mantenimiento por largo tiempo. Todos los proyectos de irrigación como Chavimochic, Olmos, Majes, han sido bajo modalidad APP porque es la única manera de hacerlos.

Esa figura podemos incorporarla a toda la cartera del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri). Ya lo hemos conversado con el ministro [Vladimir Cuno]. No hay contratos firmados ahí, pero sí acuerdos con gobiernos. Entonces, vamos a intentar también explicarles y obviamente también invitarlos a que participen en la solución que les demos.

"Sí, todos los proyectos de irrigación del país se han hecho con APP, es la única manera", dijo la ministra. (Foto: Andina)

Hace unos días Gestión supo sobre una carta enviada por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) al PMO Eje Vial 4 Amazonas donde, en línea a lo conversado, se da la instrucción de suspender provisionalmente todas las actividades...

En el caso del Eje Vial Amazonas, en efecto, era un proyecto que no tenía contratos con proveedores, con ejecutores. Ahí hemos hecho lo responsable. Lo que no podía pasar era firmar [contratos] sabiendo que no tenías el recurso para honrar ese compromiso.

En los últimos años, en general, se han firmado contratos sin tener la capacidad presupuestal demostrada. En el país, todo proyecto que se promueva por ley de contrataciones, Obras por Impuestos (OxI) o APP, que son las otras modalidades fuera de G2G, previamente tiene una evaluación de la capacidad presupuestal, no de este año, sino de toda la vida útil del proyecto, incluso terminada la obra, [se revisa] su operación y mantenimiento.

En G2G no había eso. Entonces, se han sentido libres y han firmado contratos sin tener la demostrada capacidad presupuestal. En el caso del Eje Vial Amazonas, el MTC ha hecho lo responsable [...]

¿Qué pasará con uno de los proyectos más grandes bajo G2G: la nueva Carretera Central?

En el caso de la Carretera Central, es un proyecto demasiado grande para ser abordado solamente por obra pública. Sea G2G o cualquier modalidad, es imposible financiar un proyecto de ese tipo solo con recurso público. Aquí vamos a hacer esa estrategia de los hitos. Ellos ya están terminando un hito, el de los estudios, y habrá que sentarse con ellos y decirles: “Llegamos hasta aquí y vamos a renegociar este contrato en los mejores buenos términos”.

El proyecto es muy importante, tiene que hacerse, pero hay otras modalidades en las que se puede hacer de manera más eficiente y no con desembolsar recursos del Estado, que además no hay.