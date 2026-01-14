En conversación con Denisse Miralles, ministra del MEF, comentó los proyectos de ley que se enviarán al Congreso de la República para su debate. Además, comentó a Gestión los primeros pasos tras la firma del Acuerdo Fiscal. Aquí todos los detalles de lo que adelantó la titular del sector.

El Gobierno pidió facultades legislativas y se le otorgó. ¿Con qué decreto legislativo van a iniciar?

La coordinación y las fechas las monitorea el primer ministro [Ernesto Álvarez]. Los que están “en la puerta del horno” son los relacionados al Ministerio de Justicia y al Ministerio del Interior [...] Esos son los primeros que van a salir.

El Ministerio de Economía y Finanzas tiene 8 medidas, casi todas son tributarias. [...] Tenemos un cronograma al que le hace seguimiento la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) y [refiere] que ya tendríamos que enviar… me parece que en la última semana [del mes], ya tiene que estar ingresado a trámite formal para que pueda aprobarse.

¿Hay algún proyecto de ley que buscarán enviar al Congreso de la República?

En temas económicos, hay un punto importante también vinculado a lo tributario. Son mejoras sobre todo para modernizar nuestro sistema. El mundo ha cambiado muchísimo en los últimos años sobre los tipos de negocios que existen. En contraste, nuestro Código Tributario prevé ciertos tipos de negocios que ahora no podrían ser calificados como tales. Entonces, con todo lo que viene con la IA, hay varias cosas que podemos incluir, las estamos revisando.

Otro tema importante que quiero abordar es el de los feriados. Hay algunos que piensan que los feriados promueven el turismo, y eso va a la economía directamente, pero considero que tiene que haber siempre un balance. Tenemos demasiados.

Recordemos diciembre [...] Eso le está quitando competitividad y productividad a nuestra industria, al comercio, entre otros. Es verdad que algunos [sectores] obviamente sí se reactivan, pero no todos.

Lima 30 de octubre de 2025 Entrevista exclusiva de la ministra de Economía y Finanzas, Denisse Miralles, para Diario Gestión. Fotos: Joel Alonzo/GEC.

¿Hacia dónde apuntaría el proyecto vinculado a feriados?

Vamos a apuntar primero a los feriados nacionales, no tanto a los “puentes”, porque -además- son facultativos. No es que queramos deshonrar esas fechas importantes, pero hay otro cariz que se les puede dar: reconocerlo, hacer ceremonias, entre otros, pero no impactar la productividad de un día del país, que se paralice o que reduzca.

¿Qué otro proyecto de ley hay en agenda?

Se sumará lo anunciado por el presidente [José Jerí]: Ley de Industrialización. Estamos trabajándola con el Ministerio de la Producción (Produce).

En Gestión informamos que se están evaluando más incentivos tributarios en esta línea...

Siempre hay preocupación porque dicen que son regímenes especiales. Por ejemplo, el enfoque que se le dio a la Ley de Zonas Económicas Especiales [...] lo que hay que reconocer es que no es una pérdida si ahora mismo no pagan nada. ¿Pierdes qué? Entonces, pueden funcionar [algunos] incentivos, siempre que no sean para siempre.

Lo que no podemos hacer es generar un incentivo, más bien perverso, que haga que las empresas siempre se queden chicas. Entonces, ese va a ser el enfoque que va a tener esta Ley de Industrialización.

Nuestro nivel de crecimiento, por más que nos acompañen los indicadores externos y algunos internos, nunca va a dar el gran salto si no tenemos una industria, una manufactura, sólida que genere valor en el país.