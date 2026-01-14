Feriados y los otros temas que el MEF ha puesto en la mira. | Foto: Composición EC
El Gobierno de transición de Perú culminará en menos de 7 meses. Aunque es un plazo bastante corto para pensar en políticas públicas de largo aliento o reformas estructurales, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) quiere dejar algunos caminos trazados.

