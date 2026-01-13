La entidad destacó las acciones emprendidas sobre el sector de la minería artesanal y de pequeña escala (MAPE), las que han aportado una recaudación de S/ 2,327 millones. Foto: Andina.
La entidad destacó las acciones emprendidas sobre el sector de la minería artesanal y de pequeña escala (MAPE), las que han aportado una recaudación de S/ 2,327 millones. Foto: Andina.
Únete a nuestro canal
Newsletter General
Redacción Gestión
mailRedacción Gestión

De acuerdo a la entidad,

Asimismo, la recaudación de diciembre de 2025 fue de S/ 15,660 millones, importe que representó un crecimiento de 3.7% con respecto a similar mes de 2024, acumulando 19 meses de crecimiento continuo de la recaudación.

LEA TAMBIÉN: Drawback sufrirá cambio: el ajuste que aprobó Sunat para exportadores

Factores clave

La Sunat listó varias variables para explicar el resultado de la recaudación del 2025. Entre ellas están las siguientes:

  • La evolución positiva de la actividad económica durante el año 2025, con un crecimiento del Producto Bruto Interno (PBI) y la demanda interna (DI) estimados en alrededor de 3.3% y 5.1% respectivamente. Asimismo, la expansión de las importaciones US$ CIF en 10.3%.
  • Las mayores cotizaciones de los principales productos exportados por la economía nacional,
  • Los mayores ingresos provenientes de la recaudación correspondiente a la campaña de regularización del ejercicio 2024, que se pagó durante el año 2025.
  • Los mayores pagos extraordinarios obtenidos tanto como resultado de las acciones de control llevadas a cabo por la Sunat como por operaciones empresariales (ventas de empresas y pagos de dividendos, entre otros).
  • Ingresos obtenidos como resultado de las acciones de cierre de brechas tributarias y recuperación de obligaciones emprendidas por la Sunat.

Sobre este último punto,

Principales resultados por tributos en 2025

En el año 2025 se recaudaron S/ 79,012 millones por concepto de Impuesto a la Renta (IR), importe que significó un crecimiento de 18.4% y S/ 13,282 millones por encima del monto recaudado en el año 2024.

La recaudación del Impuesto General a las Ventas (IGV) ascendió a S/ 94,447 millones durante el año 2025, registrando un crecimiento de 5.3%, acorde con una expansión de la demanda interna de alrededor de 5.1%.

La recaudación por concepto del Impuesto Selectivo al Consumo (ISC) sumó S/ 9,936 millones, importe que representa un crecimiento de 9.8% y S/ 1,023 millones adicionales.

Las devoluciones de impuestos realizadas durante el año 2025 ascendieron a S/ 29,609 millones, importe que representó un incremento de 20.5% y S/ 5,391 millones de mayores devoluciones respecto de lo obtenido durante el año 2024.

TE PUEDE INTERESAR

Sunat refuerza la fiscalización digital: comparecencia remota y acceso a sistemas contables
Sunat posterga uso obligatorio del SIRE: este es el grupo de contribuyentes beneficiado
Sunat aprueba cronogramas para la Declaración Anual de Renta 2025: estos son los plazos

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.