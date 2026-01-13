La recaudación del año 2025 alcanzó los S/ 175,156 millones, importe que representa un crecimiento del 10.8%, respecto de lo obtenido en el año previo, informó la Sunat.
De acuerdo a la entidad, este monto alcanzado es mayor al previsto en el Marco Macroeconómico Multianual (MMM) 2026-2029 publicado en agosto de 2025 por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).
Asimismo, la recaudación de diciembre de 2025 fue de S/ 15,660 millones, importe que representó un crecimiento de 3.7% con respecto a similar mes de 2024, acumulando 19 meses de crecimiento continuo de la recaudación.
Factores clave
La Sunat listó varias variables para explicar el resultado de la recaudación del 2025. Entre ellas están las siguientes:
- La evolución positiva de la actividad económica durante el año 2025, con un crecimiento del Producto Bruto Interno (PBI) y la demanda interna (DI) estimados en alrededor de 3.3% y 5.1% respectivamente. Asimismo, la expansión de las importaciones US$ CIF en 10.3%.
- Las mayores cotizaciones de los principales productos exportados por la economía nacional, en especial los minerales como el cobre y el oro, situación que incrementa los ingresos y bases imponibles mensuales de las empresas vinculadas a la producción y/o comercio de dichos bienes.
- Los mayores ingresos provenientes de la recaudación correspondiente a la campaña de regularización del ejercicio 2024, que se pagó durante el año 2025.
- Los mayores pagos extraordinarios obtenidos tanto como resultado de las acciones de control llevadas a cabo por la Sunat como por operaciones empresariales (ventas de empresas y pagos de dividendos, entre otros).
- Ingresos obtenidos como resultado de las acciones de cierre de brechas tributarias y recuperación de obligaciones emprendidas por la Sunat.
Sobre este último punto, la entidad destacó las acciones emprendidas sobre el sector de la minería artesanal y de pequeña escala (MAPE), las que han aportado una recaudación de S/ 2,327 millones, monto que excede en S/ 746 millones a los S/ 1,581 millones obtenidos en el año 2024.
Principales resultados por tributos en 2025
En el año 2025 se recaudaron S/ 79,012 millones por concepto de Impuesto a la Renta (IR), importe que significó un crecimiento de 18.4% y S/ 13,282 millones por encima del monto recaudado en el año 2024.
La recaudación del Impuesto General a las Ventas (IGV) ascendió a S/ 94,447 millones durante el año 2025, registrando un crecimiento de 5.3%, acorde con una expansión de la demanda interna de alrededor de 5.1%.
La recaudación por concepto del Impuesto Selectivo al Consumo (ISC) sumó S/ 9,936 millones, importe que representa un crecimiento de 9.8% y S/ 1,023 millones adicionales.
Las devoluciones de impuestos realizadas durante el año 2025 ascendieron a S/ 29,609 millones, importe que representó un incremento de 20.5% y S/ 5,391 millones de mayores devoluciones respecto de lo obtenido durante el año 2024.