Uno de los temas que marcará la contienda electoral son las debilitadas finanzas públicas. Pese a niveles récord de los principales metales que el Perú despacha, como el cobre y el oro -y en general un buen panorama exportador-, no se han logrado recuperar los ahorros gastados desde la época de la pandemia y también por un fuerte aumento del gasto corriente, orientado a las remuneraciones.

A esto se suma que históricamente la presión tributaria es baja. En 2024, se ubicó en alrededor del 15% del Producto Bruto Interno (PBI), cuando el nivel promedio de los países que conforman la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) oscila el 34%.

Medidas tributarias “bajo la lupa”

En este contexto, Gestión revisó los apuntes de corte tributario y fiscal de los planes de gobierno de los 35 partidos políticos. Si bien hay una preocupación compartida por la sostenibilidad fiscal en la mayoría de partidos, a su vez, se propone reducir tasa de impuestos, como el Impuesto General a las Ventas (IGV) y el Impuesto a la Renta.

Otra medida generalizada que se identificó es el anuncio de revisión de las actuales exoneraciones tributarias.

Más en detalle, Renovación Popular, cuyo candidato presidencial es Rafael López Aliaga y lidera las intenciones de voto según Datum Internacional, propone la reducción del IGV para así incentivar la formalización . De otro lado, impulsaría la promoción de la Ley del Contribuyente, que evitará “arbitrariedades” de la administración tributaria, mejor recaudación y seguridad jurídica.

De otro lado, Fuerza Popular, que candidatea a Keiko Fujimori y se ubica segunda en los últimos sondeos, apuntará también a una formalización de las unidades de negocio, mediante la creación de incentivos , como los beneficios tributarios temporales. Otro aspecto que destaca es aplicar la exoneración del IR por tres años a los jóvenes emprendedores inscritos en el RUC.

Por su parte, desde Perú Primero, con Mario Vizcarra como opción presidencial, impulsarían una reforma tributaria, buscando simplificación, digitalización de expedientes y control fiscal a cargo de la Sunat. Al igual que la mayoría de partidos, apuntarán a incentivos tributarios escalonados para generación de empleo formal (créditos fiscales, deducciones).

Otra opción también compartida por las agrupaciones políticas es el impulso de cambios en los regímenes tributarios para las empresas. Desde Frente de la Esperanza (Fernando Olivera), por ejemplo, se buscaría reducir el IGV hasta llegar al 10% y, en paralelo, ampliar la base tributaria .

Se buscaría reducir el IGV hasta a una tasa de 10%. | GEC

La creación de Zonas Económicas Especiales (ZEE) con 0% IGV y 0% de IR, con el objetivo de ofrecer un entorno de negocios excepcional, también aparece en este listado.

Asimismo, el Congreso también es foco de estas medidas con impacto fiscal. Desde el Partido del Buen Gobierno (Jorge Nieto) plantean la creación de la Oficina de Evaluación Presupuestaria del Congreso.7

Poco espacio para incentivos

Alfredo Thorne, extitular del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), indicó que hay “muy poco espacio” para continuar brindando incentivos tributarios por la actualidad de las finanzas del país. Lo que correspondería es, justamente, que una nueva gestión efectúe una revisión de las vigentes.

“Hay un pequeño espacio y si se utiliza para generar mayor crecimiento y formalización, entonces, resultará positivo”, comentó.

Específicamente, señaló que hay un amplio espacio para revisar exoneraciones que se aplican hoy para las universidades. “Hay un espacio importante por revisar, al igual que las que se aplican en la Amazonía”, indicó.

Aunque varias de las propuestas apuntan a incentivos tributarios para dinamizar a las empresas no grandes, Thorne mencionó que existe evidencia de que estos incentivos no impulsan su escalamiento y, por lo contrario, explicaría el bajo crecimiento de la actividad nacional.

“A lo que se debe apuntar a acompañar en el proceso de formalizarse. En el Perú no hay movilidad capital”, cuestionó.

De otro lado, mencionó que la reducción de tasas como el IGV significará la obligación de ser más eficientes en el cobro de otros, como el IR, también considerando que hay espacios importantes donde no se recauda.

Por último, indicó que propuestas como volver vinculantes las opiniones del Consejo Fiscal colindarían con las funciones del MEF y que, en su lugar, deberían tener un rol más pragmático, presentando alertas respecto a proyectos de ley desde sus etapas tempranas.

