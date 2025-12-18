El nuevo valor de la UIT impactará principalmente en las multas por incumplimientos formales y en los topes de ciertas sanciones.(Foto: Freepik)
(Foto: Freepik)
Gerardo Rosales Diaz
La Unidad Impositiva Tributaria (UIT) subirá desde enero del 2026. Si bien cada año se da un ajuste, aunque no siempre en la misma magnitud, su efecto práctico amerita un análisis detallado, por ejemplo, a nivel de multas tributarias.

