SUNAT acumula 18 meses de crecimiento en la recaudación, con impulso de mayores pagos a cuenta y acciones de control. Foto: MEF.
SUNAT acumula 18 meses de crecimiento en la recaudación, con impulso de mayores pagos a cuenta y acciones de control. Foto: MEF.
Únete a nuestro canal
Redacción Gestión
mailRedacción Gestión

Los ingresos tributarios netos del gobierno central, descontando devoluciones, sumaron S/ 159,496 millones entre enero y noviembre de 2025, cifra que refleja un aumento de 11.5% interanual y S/ 18,611 millones adicionales respecto al mismo periodo de 2024. De esta manera, la (S/ 155,756 millones).

En noviembre, la recaudación neta ascendió a S/ 14,870 millones, un incremento de S/ 648 millones frente a similar mes de 2024 (3.1% interanual), consolidando 18 meses consecutivos de crecimiento.

LEA TAMBIÉN: Gestión del riesgo tributario en operaciones de adquisición de activos

Factores que explicaron el resultado de noviembre

  1. El desempeño de noviembre respondió a una combinación de factores económicos, tributarios y normativos:
  2. La actividad económica de octubre —particularmente la demanda interna— generó mayores obligaciones tributarias pagadas en noviembre. A ello se sumó el nivel de las cotizaciones de los principales metales exportados y el crecimiento de las importaciones CIF en noviembre (2.7%), pese a la contracción del tipo de cambio en 10.7% (S/ 3,37 por US$).
  3. Los mayores coeficientes aplicados para la determinación de los pagos a cuenta mensuales del en 2025, así como la reducción de los saldos a favor de los contribuyentes, ambos derivados de los favorables resultados empresariales obtenidos en el ejercicio 2024.
  4. La intensificación de las acciones de control de la deuda, fiscalización de operaciones económicas y recuperación de obligaciones tributarias llevadas a cabo por la SUNAT.
  5. Impacto favorable de nuevas medidas:
  • El Decreto Legislativo N.º 1634, que aprobó un fraccionamiento especial para las deudas tributarias administradas por la SUNAT, reglamentado mediante el D.S. N.º 184-2024-EF. Al respecto, en noviembre se recibieron pagos de cuotas por S/ 11 millones.
  • El Decreto Legislativo N.º 1623, referido a la aplicación del IGV a los servicios digitales, que permitió recaudar S/ 57 millones en noviembre.
  • La Ley N.º 31557 y el Decreto Legislativo N.º 1644, referidos al Impuesto a los Juegos y Apuestas Deportivas a distancia, así como con la aplicación del ISC a dichas actividades. Estas normas han generado una recaudación de S/ 46 millones en noviembre.

Sin embargo, algunas normas siguen generando efectos contractivos en la recaudación, como la extensión de la tasa reducida de IGV para de restaurantes y hoteles (Ley 32219) y los cambios en la aplicación de intereses a devoluciones y multas (Ley 31962).

Resultados por tributos

Impuesto a la Renta (IR): En noviembre se recaudaron S/ 6,915 millones, un crecimiento de 46% interanual. El resultado se sustentó en mayores pagos a cuenta de tercera categoría —Régimen General (86.4%) y MYPE Tributario (16.5%)— y en el aumento de regularizaciones (109.4%).

Hubo avances también en otras categorías, aunque los pagos de segunda categoría cayeron 26.2% por menor distribución de dividendos.

Impuesto General a las Ventas (IGV): La recaudación total llegó a S/ 7,991 millones (1.8% más).

El IGV interno creció 6.6% impulsado por el desempeño económico, las acciones de control y los pagos vinculados a servicios digitales.

En contraste, el IGV importaciones cayó 4.8% debido al menor tipo de cambio, pese al incremento de las importaciones.

Impuesto Selectivo al Consumo (ISC): Se recaudaron S/ 918 millones, lo que representa un aumento de 20.7%.

Creció el ISC interno (28.2%), favorecido por mayores pagos relacionados a combustibles y cerveza, además del ISC a apuestas en línea (S/ 24 millones). El ISC importaciones avanzó 8.4%.

Juegos y apuestas deportivas a distancia: Se recaudaron S/ 22 millones por el impuesto específico y S/ 24 millones por ISC asociado.

Otros ingresos: Alcanzaron S/ 2,094 millones, un avance de 20.4%, impulsado principalmente por el ICR (78.5%) y mayores pagos por minería, ITAN, ITF, multas y otros.

En contraste, se redujo en 41.6% la recaudación por Fraccionamientos.

LEA TAMBIÉN: Airbnb: Sunat recibe información de más de 34 mil propietarios que alquilan inmuebles

Devoluciones: Las devoluciones de impuestos sumaron S/ 3,209 millones en noviembre, un incremento de 284.4% explicado, sobre todo, por la emisión de Notas de Crédito Negociables.

TE PUEDE INTERESAR

MEF prevé recaudar más de S/ 360 millones adicionales tras delegación de facultades tributarias
¿Sunat y EsSalud le dicen “adiós” al CAS? Así cambiaría su estructura de remuneraciones
Airbnb: Sunat recibe información de más de 34 mil propietarios que alquilan inmuebles

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.