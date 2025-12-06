Los ingresos tributarios netos del gobierno central, descontando devoluciones, sumaron S/ 159,496 millones entre enero y noviembre de 2025, cifra que refleja un aumento de 11.5% interanual y S/ 18,611 millones adicionales respecto al mismo periodo de 2024. De esta manera, la recaudación ya supera lo obtenido durante todo el año pasado (S/ 155,756 millones).

En noviembre, la recaudación neta ascendió a S/ 14,870 millones, un incremento de S/ 648 millones frente a similar mes de 2024 (3.1% interanual), consolidando 18 meses consecutivos de crecimiento.

Factores que explicaron el resultado de noviembre

El desempeño de noviembre respondió a una combinación de factores económicos, tributarios y normativos: La actividad económica de octubre —particularmente la demanda interna— generó mayores obligaciones tributarias pagadas en noviembre. A ello se sumó el nivel de las cotizaciones de los principales metales exportados y el crecimiento de las importaciones CIF en noviembre (2.7%), pese a la contracción del tipo de cambio en 10.7% (S/ 3,37 por US$). Los mayores coeficientes aplicados para la determinación de los pagos a cuenta mensuales del Impuesto a la Renta en 2025, así como la reducción de los saldos a favor de los contribuyentes, ambos derivados de los favorables resultados empresariales obtenidos en el ejercicio 2024. La intensificación de las acciones de control de la deuda, fiscalización de operaciones económicas y recuperación de obligaciones tributarias llevadas a cabo por la SUNAT. Impacto favorable de nuevas medidas:

El Decreto Legislativo N.º 1634, que aprobó un fraccionamiento especial para las deudas tributarias administradas por la SUNAT, reglamentado mediante el D.S. N.º 184-2024-EF. Al respecto, en noviembre se recibieron pagos de cuotas por S/ 11 millones.

El Decreto Legislativo N.º 1623, referido a la aplicación del IGV a los servicios digitales, que permitió recaudar S/ 57 millones en noviembre.

La Ley N.º 31557 y el Decreto Legislativo N.º 1644, referidos al Impuesto a los Juegos y Apuestas Deportivas a distancia, así como con la aplicación del ISC a dichas actividades. Estas normas han generado una recaudación de S/ 46 millones en noviembre.

Sin embargo, algunas normas siguen generando efectos contractivos en la recaudación, como la extensión de la tasa reducida de IGV para mipymes de restaurantes y hoteles (Ley 32219) y los cambios en la aplicación de intereses a devoluciones y multas (Ley 31962).

Resultados por tributos

Impuesto a la Renta (IR): En noviembre se recaudaron S/ 6,915 millones, un crecimiento de 46% interanual. El resultado se sustentó en mayores pagos a cuenta de tercera categoría —Régimen General (86.4%) y MYPE Tributario (16.5%)— y en el aumento de regularizaciones (109.4%).

Hubo avances también en otras categorías, aunque los pagos de segunda categoría cayeron 26.2% por menor distribución de dividendos.

Impuesto General a las Ventas (IGV): La recaudación total llegó a S/ 7,991 millones (1.8% más).

El IGV interno creció 6.6% impulsado por el desempeño económico, las acciones de control y los pagos vinculados a servicios digitales.

En contraste, el IGV importaciones cayó 4.8% debido al menor tipo de cambio, pese al incremento de las importaciones.

Impuesto Selectivo al Consumo (ISC): Se recaudaron S/ 918 millones, lo que representa un aumento de 20.7%.

Creció el ISC interno (28.2%), favorecido por mayores pagos relacionados a combustibles y cerveza, además del ISC a apuestas en línea (S/ 24 millones). El ISC importaciones avanzó 8.4%.

Juegos y apuestas deportivas a distancia: Se recaudaron S/ 22 millones por el impuesto específico y S/ 24 millones por ISC asociado.

Otros ingresos: Alcanzaron S/ 2,094 millones, un avance de 20.4%, impulsado principalmente por el ICR (78.5%) y mayores pagos por minería, ITAN, ITF, multas y otros.

En contraste, se redujo en 41.6% la recaudación por Fraccionamientos.

Devoluciones: Las devoluciones de impuestos sumaron S/ 3,209 millones en noviembre, un incremento de 284.4% explicado, sobre todo, por la emisión de Notas de Crédito Negociables.