La Comisión Permanente del Congreso aprobó, en primera votación, la prórroga del Decreto de Urgencia 012-2019, que permite a los transportistas acceder al beneficio de devolución del Impuesto Selectivo al Consumo (ISC) hasta el 31 de diciembre de 2028.

La decisión se adoptó con 21 votos a favor y 2 abstenciones, tras aprobarse el dictamen del Proyecto de Ley 13590/2025-PE, que extiende por tres años adicionales la vigencia de esta medida orientada al transporte público terrestre de carga y de pasajeros de ámbito nacional.

El presidente de la Comisión de Economía, Víctor Flores Ruíz, precisó que el beneficio está dirigido a transportistas que cuenten con autorización vigente del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, emitan comprobantes de pago electrónicos y que cuenten con el margen de antigüedad que establezca la normativa vigente, entre otros aspectos.

“Estas condiciones mínimas obligatorias a fin de que los transportistas accedan al beneficio de la devolución del Impuesto Selectivo al Consumo (ISC)”, agregó Flores Ruíz.

La norma establece la devolución del 53% del ISC que forma parte del precio de venta del diésel B5 y B20, con un contenido de azufre menor o igual a 50 ppm, con el objetivo de mitigar el impacto del alza de los combustibles en los costos operativos del sector.

De acuerdo con lo señalado, la medida busca fomentar la formalidad en el transporte público y fortalecer la sostenibilidad financiera de un sector que genera cerca de 1.5 millones de empleos a nivel nacional.