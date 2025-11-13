Ante el anunciado paro de un sector de los transportistas previsto para el viernes 14 de noviembre, la Dirección Regional de Educación de Lima Metropolitana (DRELM) dispuso que, ese día, los estudiantes de las instituciones educativas públicas reciban sus clases de manera remota o virtual.

“Esta medida se adopta con el fin de resguardar la integridad y seguridad de todos los integrantes de la comunidad educativa”, señala através de un comunicado.

La disposición para aplicar clases virtuales también se sugiere para los colegios privados. Foto: GEC.

Esta disposición también se aplica para los colegios privados. Sin embargo, en el marco de su autonomía, estas instituciones podrán adoptar las medidas que consideren necesarias, precisa.

“Agradecemos la comprensión y el compromiso de directivos, docentes, estudiantes y familias para garantizar la continuidad del servicio educativo”, apunta el escrito.