Este martes 4 de noviembre se tiene previsto un paro nacional de transporte, sim embargo, no ha cobrado la fuerza de manifestaciones anteriores.

Desde el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) comentaron que el 95% de las empresas de transporte urbano formal no participará del paro nacional.

“Nosotros descartamos, por parte de la unidad de los ocho gremios, que representan el 95% de las empresas de transporte formal, la paralización para el día 4 como se ha anunciado. Creo que es incoherente”, mencionó Ricardo Pareja, presidente de la Cámara de Transporte Urbano de Lima y Callao.

A su criterio, no es dable que haya manifestaciones porque “ha habido reuniones de trabajo” con la nueva autoridad, y se han recibido las propuestas para atender al sector.

En este encuentro participaron también la Coordinadora de Transporte Urbano, Anitra, Corporación de Transporte Urbano, Asistraca, Conecsa, Ametur y Ugtranm.

Transportistas acatan paros, desde hace un año, a fin de que el Gobierno atienda sus reclamos ante ola de crímenes y extorsiones. Foto: El Comercio

Apagado de motores sí o sí

Martín Ojeda, vocero de Transportistas Unidos, confirmó que el martes 4 de noviembre se llevará a cabo el paro nacional de transporte, medida que fue acordada tras el incumplimiento de los siete acuerdos suscritos con el Ejecutivo.

Y es que, a pesar del diálogo con el MTC, Ministerio del Interior y el premier Ernesto Álvarez, no se perciben avances tangibles.

“El acta fue firmada, pero a la fecha no hay resultados. Por eso, el paro del 4 de noviembre es inevitable”, apuntó en Canal N.

En tanto, desde la Corporación Nacional de Empresas de Transporte (CONET Perú), agregaron que el 4 de noviembre pararán el 100% de las empresas de Lima y Callao.

“Van a parar el 100% de todas las empresas porque los que han acordado esta paralización son empresas de transporte, no son gremios (...) es la única forma de decirle al gobierno que reaccione, nuestra vida ya no vale nada”, comentó a Exitosa, Julio Rau Rau, dirigente de CONET.