Denisse Miralles, con pasado en ProInversión, es la actual titular del MEF. | Fotos: Joel Alonzo/GEC.
Ricardo Guerra Vásquez
La titular del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), Denisse Miralles, anunció que mañana jueves 6 de noviembre se aprobará, en Consejo de Ministros, un decreto de urgencia para “canalizar” recursos por hasta S/ 1,200 millones hacia la lucha contra la inseguridad.

La ministra indicó que esto se enmarca dentro del impulso de su programa de eficiencia del gasto público. En entrevista con Gestión reciente, Miralles indicó que los recursos provendrían del Gobierno Nacional, es decir, entre ministerios y otros.

“Hasta S/ 1,200 millones se van a canalizar para el sector seguridad, buscando garantizar servicios esenciales. Se aprobará mañana en sesión de Consejo de Ministros. Se aprobará un decreto de urgencia”, mencionó la funcionaria la mañana de este miércoles 5 de noviembre, en el marco del segundo día de la 63.ª edición de CADE Ejecutivos.

Gobierno se prepara para cambiar a todo el directorio de Petroperú: los ajustes

