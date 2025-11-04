Congreso de la República ha puesto al país frente a una "bola de nieve" fiscal, dice Tuesta. (Imagen: Andina)
Whitney Miñán
David Tuesta, presidente del Consejo Privado de Competitividad (CPC), conversó con Gestión sobre la economía del Perú y los retos que le quedan en los próximos ocho meses a este Gobierno de transición. Para él, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) debe enfocarse, principalmente, en tomar como suyo lo que dijo el primer ministro Ernesto Álvarez y llevar leyes de gasto ante el Tribunal Constitucional (TC).

