El Perú cuenta con un positivo entorno comercial, señalaron desde el BBVA Research Perú. (Fuente: Andina)
Ricardo Guerra Vásquez
mailRicardo Guerra Vásquez

Los términos de intercambio comercial crecerán casi un 14% en este año, alcanzando los 159 puntos, su nivel más alto desde 1950, estimó recientemente el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP).

