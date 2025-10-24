El jefe del gabinete, Ernesto Álvarez Miranda, sostuvo que no le inquieta tener que observar leyes aprobadas por el Congreso de la República con impacto fiscal negativo.

“Ya estamos en la línea roja. Entiendo perfectamente a la representación popular, los congresistas tienen la misión de llevar las necesidades de sus electores al Congreso pero esto tiene que ser proporcional a los informes del MEF”, señaló en Canal N.

Subrayó que la clave de la Constitución económica es el mandato de equilibrio presupuestal y si se rompe esa clave entramos a un ejercicio populista.

Álvarez planteó que cuando el gabinete vea un caso emblemático, este sea llevado al Tribunal Constitucional para que brinde su jurisprudencia.

Indicó que esa es su idea, pero aún no lo ha conversado en el gabinete.

Ernesto Álvarez dio que el gobierno de Dina Boluarte “quería quedarse cueste lo que cueste”. (Foto: Joel Alonzo / @photo.gec)

“Quería quedarse cueste lo que cueste”

Al recordar que el gobierno de Dina Boluarte no observaba normas de este tipo, el premier señaló que esto lo hacía “porque quería quedarse cueste lo que cueste”.

Sostuvo que en cambio, el objetivo de este gobierno es el dejar un legado. “Lo inmediato es la lucha contra la criminalidad” y “no se afectará el marco de la Constitución”.

“No se dejará una bomba de tiempo al gobierno posterior”, subrayó.

¿Qué dijo el premier sobre la pena de muerte?

El jefe del Gabinete manifestó que hasta el momento no han abordado en el gobierno el tema del eventual retiro de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH).

En torno a la pena de muerte, manifestó sus reparos a su aplicación. “El problema es que no disuade al reincidente, al que ya ha sido captado mentalmente por la violencia. Más bien se verán sus murales en el Callao, en zonas peligrosas que los pondrán como un ejemplo para la juventud”, anotó.

Consideró que lo ideal es que se den penas efectivas, procesos penales cortos que no tengan 40 tipos de audiencia distintos.

Además, dijo que los fiscales deben ascender por las sentencias condenatorias y no por los años de investigación y en el caso de los jueces en virtud de la rapidez de sus procesos llevados con responsabilidad. “Que no asciendan por su cercanía con los medios de comunicación o por su cercanía con el mundo político”, apuntó.

Gobierno no continuará con plan de El Frontón

Ernesto Álvarez informó que no continuarán con plan de reconstruir El Frontón porque “es demasiado caro y con ese dinero se pueden hacer dos penales”.

Añadió que ya existe el terreno para un penal en Ica y más bein se debe impulsar el destrabe de ese proyecto y concretarlo.

El futuro de Petroperú

El premier sostuvo que Petroperú es una “empresa inviable” y de alguna u otra manera está siendo sostenida por cada uno de los peruanos.

“Todos estamos pagando a Petroperú y los altos sueldos de la empresa”, señaló en Canal N. No obstante indicó que el tema no ha sido abordado en el Consejo de Minstros en estos ocho días del gobierno de transición.

Al ser consultado sobre la remoción de Alejandro Narváez, como presidente de la petrolera estatal, quien fue reemplazado por Augusto Moreno Rodríguez, el prermier indicó que esa fue una decisión presidencial.

“No hemos conversado sobre esto, ha sido una decisión presidencial, que hemos acatado. (Pero) Si en este momento nos dijeran vamos a remover a toda la plana de Petroperú yo no pondría ninguna objeción”, expresó.

Sobre la remoción de Alejandro Narváez como presidente de la petrolera estatal, el prermier indicó que esa fue una decisión presidencial. (Foto: GEC)

A titulo personal, el jefe del Gabinete, dijo que le gustaría que hayan cambios en Petroperú.

“En forma individual me encantaría dejar ese legado para el Perú del mañana”, indicó al ser conusltado si es que le gustaría comprarse ese pleito y sembrar el cambio en lo que corresponde a la administración de Petroperú.