A criterio de Narávez, su salida respondería a factores políticos. Según la otrora autoridad rescates del MEF iban a apaciguar la crisis en la estatal. Foto: difusión
A criterio de Narávez, su salida respondería a factores políticos. Según la otrora autoridad rescates del MEF iban a apaciguar la crisis en la estatal. Foto: difusión
Únete a nuestro canal
Newsletter general
Redacción Gestión
mailRedacción Gestión

, y al respecto, cuestionó la medida ya que carece no argumentos técnicos.

El otrora funcionario destacó su gestión para contrarrestar la aguda situación financiera de la estatal, y aseguró que se enteró de su salida a través del gerente general, Óscar Vera —ex titular del Minem—.

“A mí no me ha llegado ningún documento”, mencionó a RPP, no sin antes mencionar que una invitación a la Junta General de Accionistas “hubiera sido mucho más correcto”.

LEA TAMBIÉN: “Por qué resignarnos a un MEF débil”, el pedido de empresarios al ministerio clave de Perú
Petroperú afronta deudas y pérdidas millonarias mientras mantiene una planilla de más de 2,800 trabajadores. Foto: Andina.
Petroperú afronta deudas y pérdidas millonarias mientras mantiene una planilla de más de 2,800 trabajadores. Foto: Andina.

A criterio de Narváez, su remoción respondería a argumentos políticos, a raíz de los cambios vistos en el ministerio Economía y Finanzas (MEF) y Energía y Minas (Minem), que conforman la Junta General de Accionistas.

“No sé exactamente por qué desde el punto de vista técnico económico la empresa está caminando muy bien”, apuntó.

Vale añadir que en 2024 Petroperú reportó una pérdida neta de US$ 773,905 millones, monto menor al año previo pero que manifiestan su aguda situacion financiera.

TE PUEDE INTERESAR

Alejandro Narváez le dice adiós a Petroperú: lo que decidió el Gobierno
Lote 192: Petroperú estaría en riesgo de quedarse otra vez sin socio para operar el área
Confiep pide destinar fondos de Petroperú a la lucha contra la delincuencia
Petroperú inicia proceso judicial contra Mapfre por no cubrir póliza para nueva refinería Talara

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.