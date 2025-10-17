"El resultado actual de Petroperú es producto de decisiones tomadas por anteriores presidentes", había indicado Alejandro Narváez. (Foto: Petroperú)
La Junta General de Accionistas de Petroperú, conformada por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y el Ministerio de Energía y Minas (Minem) le habría dicho adiós a quien hasta ahora era el presidente de la petrolera estatal: Alejandro Narváez, según supo Gestión.

Cabe recordar que desde hace unos días, ambas carteras ya tienen otros titulares: Anteriormente estaba Raúl Pérez Reyes y Jorge Montero, respectivamente.

En la sesión del 16 de octubre, se acordó: Remover a Alejandro Narvaez Liceras como miembro del directorio y presidente del Directorio de Petroperú (...)”.

Con ello, desde el 16 de octubre del 2025 Fidel Augusto Moreno Rodríguez, quien era vicepresidente de Petroperú y director no independiente desde noviembre del 2024.

Petroperú afronta deudas y pérdidas millonarias mientras mantiene una planilla de más de 2,800 trabajadores. Foto: Andina.
En su declaración jurada, Moreno muestra que antes de Petroperú ha sido consultor del Fondo de Apoyo Gerencial al Sector Público (FAG), secretario general y jefe de Gabinete encargado en el Minem. Además, fue gerente general de Emapa Huaral (empresa de agua de Huaral).

En una conversación reciente de Gestión con Jaime Reusche, vicepresidente del Grupo de Riesgo Soberano de Moody’s, mencionó: “(...) Los peruanos se darían por bien servidos que se llegue a un equilibrio y que deje de ser una contingencia para el MEF, porque esa sí es un poco más preocupante en la hoja de balance del Estado. Ha llegado a una acumulación de deuda más importante que otras entidades, pero las cosas van encaminadas, esperemos que haya continuidad y prudencia”.

Cabe recordar que recientemente se dio a conocer que a julio de este año, la pérdida de la petrolera estatal es de US$ 299.4 millones, es decir,“las pérdidas acumuladas superan el 50% del capital social de la compañía”.

Ante este escenario, Gestión adelantó que ya fuentes del sector MEF y Petroperú estaban preocupadas ante posibles nuevas emisiones de bonos por la petrolera pues, argumentaron en su momento,

