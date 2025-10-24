El jefe del gabinete, Ernesto Álvarez Miranda, sostuvo que Petroperú es una “empresa inviable” y de alguna u otra manera está siendo sostenida por cada uno de los peruanos.

“Todos estamos pagando a Petroperú y los altos sueldos de la empresa”, señaló en Canal N. No obstante indicó que el tema no ha sido abordado en el Consejo de Minstros en estos ocho días del gobierno de transición.

Al ser consultado sobre la remoción de Alejandro Narváez, como presidente de la petrolera estatal, quien fue reemplazado por Augusto Moreno Rodríguez, el prermier indicó que esa fue una decisión presidencial.

“No hemos conversado sobre esto, ha sido una decisión presidencial, que hemos acatado. (Pero) Si en este momento nos dijeran vamos a remover a toda la plana de Petroperú yo no pondría ninguna objeción”, expresó.

Sobre la remoción de Alejandro Narváez como presidente de la petrolera estatal, el prermier indicó que esa fue una decisión presidencial. (Foto: GEC)

A titulo personal, el jefe del Gabinete, dijo que le gustaría que hayan cambios en Petroperú.

“En forma individual me encantaría dejar ese legado para el Perú del mañana”, indicó al ser conusltado si es que le gustaría comprarse ese pleito y sembrar el cambio en lo que corresponde a la administración de Petroperú.