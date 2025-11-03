La reducción de feriados en el Perú solicitada por los gremios empresariales podría ser uno de los temas a priorizar dentro de la próxima delegación de facultades que solicitará el Poder Ejecutivo, indicó el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

Durante una conferencia de prensa, la titular del MEF, Denisse Miralles, calificó la medida como prioritaria, con el objetivo de impulsar la productividad del país.

“Creo que sí se va a priorizar cuanto antes, creemos que este país necesita potenciar su productividad para poder dar el salto que necesitamos. Lo considero personalmente prioritario a ser atendido en las siguientes semanas, puede ser en la delegación de facultades ”, dijo.

Aunque los feriados pudieron haberse sustentado en su momento, la ministra considera que actualmente es necesario reevaluar el tema.

Cabe indicar que, durante la reunión previa con los gremios, estos argumentaron que los 16 feriados anuales generan S/ 6,000 millones al año en pérdidas.

Además, resaltaron que los últimos feriados incluidos en el calendario -entre el 7 de junio y el 23 de julio- representan el 5% de los días útiles que tiene un trabajador peruano, por lo que de derogarlos aseguraron que la productividad de las empresas mejoraría de manera importante.