El ministro del Interior, Vicente Tiburcio, anunció que hoy día sostendrá una reunión con diversos gremios de transportistas. Esto, luego de que se advirtiera un nuevo paro de 48 horas si ocurre un nuevo atentado contra las unidades y conductores de transporte público.

En diálogo con la prensa, precisó que el encuentro no se llevará a cabo en las oficinas del Mininter, sino directamente en la zona donde los choferes vienen recibiendo amenazas de extorsionadores y sicarios, pese al estado de emergencia vigente en Lima y Callao desde el pasado 21 de octubre.

“Vamos a seguir siendo frontales frente a la delincuencia. No podemos permitir que se les dé ningún espacio a quienes cometen este tipo de hechos contra los transportistas y pasajeros”, aseveró.

El ministro brindó estas declaraciones durante un operativo policial contra el comercio y la receptación de celulares ilícitos en Mesa Redonda y Las Malvinas (Cercado de Lima), que contó con la participación de 70 agentes del Escuadrón Verde. Producto de la intervención se incautó 512 celulares de dudosa procedencia, de los cuales 45 figuran como robados.

El último domingo, un bus de la empresa de transporte San Germán fue atacado a balazos por extorsionadores en la avenida Los Próceres, en el distrito de San Martín de Porres. Dicha unidad, que transportaba a numerosos pasajeros, recibió 12 disparos, lo que generó gran preocupación entre los vecinos de la zona.

“QUEREMOS RESULTADOS”

El representante de Transportes Unidos, Martín Ojeda, saludó el gesto del Gobierno de José Jerí de recibir a los gremios para tratar la problemática de la extorsión y criminalidad; no obstante, exigió resultados al recordar que los ataques continúan registrándose.

En diálogo con Canal N, remarcó que continúan sosteniendo reuniones con representantes del Ejecutivo y comentó que hay buenas intenciones, pero dijo que esto no es suficiente.

“Nos ha atendido muy bien, pero de buenas intensiones está empedrada el camino al incierto. No le estoy echando la culpa, tienen muy buena intensión y nos recibe, igual que el ministro de Transportes, igual que el ministro del Interior, pero lo que queremos es resultados”, apuntó.

Es en ese sentido, recalcó que la decisión de su gremio es firme y no retrocederán; es decir, enfatizó que de registrarse un nuevo atentado contra la vida de algún conductor o cobrador se realizará un paro de 48 horas.

Finalmente, reveló que ante los constantes ataques contra conductores de transporte público, estos ya no quieren trabajar y se ha generado una falta de personal ante el temor.

“No quieren conducir, hay un promedio de 25% de flota desabastecida de conductores, gran parte de los conductores están viajando a España, ya ven la profesión de alto riesgo”, sostuvo.