Policías en las protestas. (Foto: Difusión)
Policías en las protestas. (Foto: Difusión)
Únete a nuestro canal
Newsletter General
Redacción Gestión
mailRedacción Gestión

El ministro del Interior, Vicente Tiburcio, calificó de “atentado contra la vida de los policías”, algunos de consideración, según los últimos reportes.

“Los jóvenes fueron advertidos: marchen sí, pero sin violencia; protesten sí, pero sin causar daños a la propiedad pública y privada ni atentar contra la vida de las personas, pero esto [la manifestación] ha sido un atentado contra la vida de mis policías”, declaró el titular del Ministerio del Interior (Mininter).

LEA TAMBIÉN: José Jerí sobre fallecido: “Que las investigaciones determinen los hechos y responsabilidades”

Sostuvo que la violencia excedió los límites del derecho a la protesta. “Ya no son ciudadanos manifestándose pacíficamente. Una persona que sale a marchar no lo hace con pasamontañas, cascos o mochilas con objetos contundentes. Estamos ante vándalos que han atacado a la policía”, aseveró en declaraciones a la prensa.

El ministro del Interior también denunció que algunos policías fueron heridos en el rostro por avellanas disparadas durante las protestas. “Tenemos dos efectivos inconscientes con fracturas. Están siendo evaluados por los médicos”, detalló.

Asimismo, subrayó que la Policía Nacional actuó sin provocar y en estricto cumplimiento del derecho. “Nosotros no hemos iniciado ningún estado de provocación. Estamos siendo atacados, y no podemos ser blandos. Frente a estos actos, la Policía también debe actuar”, señaló.

De igual forma, informó que 10 personas fueron detenidas durante los enfrentamientos. Añadió que se ha garantizado el respeto a sus derechos, con presencia de representantes de la Defensoría del Pueblo, el Ministerio Público y abogados de oficio.


TE PUEDE INTERESAR

José Jerí sobre fallecido: “Que las investigaciones determinen los hechos y responsabilidades”
José Jerí sobre críticas: “Hay intereses que quieren sembrar desunión”
Congreso: alistan nueva moción de censura contra José Jerí y la Mesa Directiva

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.