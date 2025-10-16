El ministro del Interior, Vicente Tiburcio, calificó de “atentado contra la vida de los policías” los hechos de violencia registrados la noche del miércoles 15 de octubre durante las manifestaciones en el centro de Lima, que dejaron 55 efectivos heridos, algunos de consideración, según los últimos reportes.

“Los jóvenes fueron advertidos: marchen sí, pero sin violencia; protesten sí, pero sin causar daños a la propiedad pública y privada ni atentar contra la vida de las personas, pero esto [la manifestación] ha sido un atentado contra la vida de mis policías”, declaró el titular del Ministerio del Interior (Mininter).

Tiburcio precisó que los efectivos policiales reciben los cuidados médicos respectivos en el Hospital Central de la Policía al presentar heridas de consideración, al igual que una niña de 11 años.

Sostuvo que la violencia excedió los límites del derecho a la protesta. “Ya no son ciudadanos manifestándose pacíficamente. Una persona que sale a marchar no lo hace con pasamontañas, cascos o mochilas con objetos contundentes. Estamos ante vándalos que han atacado a la policía”, aseveró en declaraciones a la prensa.

El ministro del Interior también denunció que algunos policías fueron heridos en el rostro por avellanas disparadas durante las protestas. “Tenemos dos efectivos inconscientes con fracturas. Están siendo evaluados por los médicos”, detalló.

Asimismo, subrayó que la Policía Nacional actuó sin provocar y en estricto cumplimiento del derecho. “Nosotros no hemos iniciado ningún estado de provocación. Estamos siendo atacados, y no podemos ser blandos. Frente a estos actos, la Policía también debe actuar”, señaló.

De igual forma, informó que 10 personas fueron detenidas durante los enfrentamientos. Añadió que se ha garantizado el respeto a sus derechos, con presencia de representantes de la Defensoría del Pueblo, el Ministerio Público y abogados de oficio.



