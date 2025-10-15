El congresista de la Bancada Socialista, Jaime Quito, anunció esta mañana que inició la recolección de firmas para volver a presentar una moción de censura contra la Mesa Directiva del Congreso que encabezó José Jerí, que lo llevó a ocupar la presidencia de la República tras la vacancia de Dina Boluarte.

Esto, a pesar de que la madrugada del último viernes 10, minutos después de que se aprobara la destitución de Boluarte, se presentó una primera moción de censura contra toda la Mesa Directiva; sin embargo, no obtuvo el respaldo necesario en el Pleno para que se debata.

“Estoy seguro que mañana se va a volver a debatir. Es una moción de censura a toda la Mesa Directiva, incluyendo a Jerí. Tenemos que recomponer todo esto, porque no va a aceptar mayor tiempo”, indicó a Canal N.

El legislador resaltó la necesidad de cambiar al presidente y a los vicepresidentes del Parlamento, tras la conformación del gabinete ministerial que encabeza Ernesto Álvarez Miranda.

“Este no es ningún gobierno de conciliación, sino por el contrario, conciliación entre ellos, el sector de las bancadas que han puesto también a sus ministros, conciliación con la corrupción”, aseveró.

Cabe precisar que el Pleno del Congreso sesionará mañana, a partir de las 10 a.m., por primera vez tras la vacancia de Boluarte. En la agenda oficial no se menciona ninguna moción de censura contra la Mesa Directiva.

PIDEN QUE FUERZA POPULAR TOME UNA DECISIÓN RESPECTO A ROSPIGLIOSI

En paralelo, otras bancadas pidieron a Fuerza Popular que confirme si Fernando Rospigliosi, quien actualmente ocupa la primera vicepresidencia del Parlamento, renunciará al cargo, tal como adelantaron en un comunicado la semana pasada.

“Fuerza Popular ha dicho que (Fernando Rospigliosi) va a renunciar y se tendrá que elegir a otro miembro de la primera vicepresidencia que será encargado interino (del Congreso). Esperamos que de una vez se decida, mañana tendría que hacer su renuncia si lo cree conveniente”, sostuvo el legislador de Perú Libre (PL), Américo Gonza.

En tanto, la legisladora de Renovación Popular (RP), Patricia Chirinos, también expresó sus dudas sobre la decisión que vaya a adoptar Fuerza Popular.

“No nos ha quedado claro, eso fue un primer comunicado. Rospigliosi no sería una mala carta, pero tendría que evaluarlo su bancada, que había adelantado que renunciaría”, indicó.