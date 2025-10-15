El presidente de la República, José Jerí, tendría, al menos, cinco investigaciones abiertas en el Ministerio Público. Así lo señaló la repuesta fiscal de la Nación, Delia Espinoza, aunque evitó ahondar en mayores detalles.

“Con relación a los casos del actual presidente, José Jerí, sí ciertamente hay, si mal no recuerdo, 5 casos en su contra en la Fiscalía”, indicó en una conferencia de prensa, en la que participó Ideeleradio.

Según dijo, una de las indagaciones en la que está involucrado Jerí es por el delito de desobediencia a la autoridad, que deriva de la archivada pesquisa en su contra por una presunta violación sexual.

El mandatario no habría acatado una orden del Juzgado Civil de Canta de seguir un tratamiento psicológico por “impulsividad y conducta sexual patológica”, a raíz del caso anterior.

“El tema de la resistencia y desobediencia a la autoridad está en otra Fiscalía Suprema, porque son parte de los delitos comunes. Me parece que lo tiene la Segunda Fiscalía Suprema Penal, que actualmente está encabezada por Patricia Benavides”, señaló Espinoza.

Según informó Ideeleradio, las otras investigaciones contra Jerí son por un presunto desbalance patrimonial (habría pasado de tener S/97,000 en sus cuentas a más de S/1′000,000 en un periodo de 3 años), así como por su labor como presidente de la Comisión de Presupuesto y por el caso ‘El fiscal y la cúpula’, que involucra a Patricia Benavides.

Respecto a este último caso, Jerí fue implicado en una presunta red de congresistas que habrían negociado sus votos a favor de la destitución de la fiscal suprema Zoraida Ávalos a cambio de favores políticos desde el Ministerio Público.

El último lunes, el hasta ese momento fiscal de la Nación interino, Tomás Gálvez, aseguró que hay por lo menos una investigación pendiente contra Jerí. Si bien esta pesquisa se inició antes de que ejerza como jefe de Estado, precisó que no se puede disponer o requerir una medida coercitiva o restrictiva de derechos en su contra.

CASO ARCHIVADO CONTRA JERÍ “PODRÍA REABRIRSE”

Al ser consultado por la investigación contra Jerí por el presunto delito de violación sexual, que fue archivado por Gálvez, Espinoza reiteró que no ya no podrá analizarse, salvo “ocurra una excepción”.

“Salvo que aparezcan nuevos elementos, elementos de prueba que no hayan sido verificados, como en cualquier otro caso, tal vez podría reabrirse”, sugirió la repuesta fiscal de la Nación.

En diálogo con RPP, Gálvez recordó que durante la investigación contra el mandatario se descartó todo indicio de cualquier responsabilidad suya, por lo que se decidió archivarla.

“Nadie ha interpuesto queja o impugnado la resolución, lo que evidenciaría que están conforme con el contenido de dicha disposición. El archivo se ha dado porque no se encontró prueba alguna idónea para sustentar una incriminación penal en su contra”, sostuvo.