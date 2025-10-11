El actual presidente de la República, José Jerí, había sido denunciado por violación. El caso fue archivado.(Foto: César Bueno @photo.gec)
El actual presidente de la República, José Jerí, había sido denunciado por violación. El caso fue archivado.
Redacción Gestión
mailRedacción Gestión

La declaró consentido el archivamiento definitivo de la denuncia por presunta violación sexual contra el presidente , según un documento oficial.

De acuerdo con la resolución suscrita por la fiscal adjunta suprema titular Giannina Rosa Tapia Vivas, la decisión ratifica lo dispuesto por la Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Canta, que en agosto pasado resolvió no formalizar ni continuar con la investigación preparatoria iniciada contra .

El caso estaba referido a la presunta comisión del delito contra la libertad sexual, en la modalidad de violación de persona en estado de inconsciencia o imposibilidad de resistir, en agravio de una mujer identificada con las iniciales C.S.V.N.

“Se declara consentida la disposición que ordena no formalizar ni continuar con la investigación preparatoria (...) disponiendo el archivo de los actuados en este extremo”, señala el documento de la Fiscalía Suprema de Familia que difundió RPP.

Además, el dispuso la anulación de las anotaciones o registros generados en el sistema informático respecto de esta carpeta fiscal, así como la remisión de los actuados relacionados con otro investigado, Marco Antonio Cardoza Hurtado.

Con esta decisión, el caso queda cerrado de manera definitiva en el fuero fiscal, descartando la posibilidad de nuevas acciones penales sobre los mismos hechos.

