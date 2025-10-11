El fiscal de la Nación interino, Tomás Gálvez, designó a Jorge Chávez Cotrina como nuevo coordinador nacional de las fiscalías especializadas contra la criminalidad organizada, así como jefe de la oficina de coordinación y enlace de las fiscalías especializadas en delitos de tráfico ilícito de drogas.

La resolución fue notificada oficialmente este viernes y marca un reajuste estratégico en la estructura del Ministerio Público.

Con este nombramiento, el Ministerio Público busca fortalecer la persecución penal de las redes de crimen organizado y narcotráfico, en un contexto de creciente actividad criminal en diversas regiones del país. Chávez Cotrina también asumirá la coordinación con la sección de asuntos de narcóticos de la embajada de Estados Unidos y otras entidades internacionales que colaboran con el Perú en la lucha antidrogas.

Según la resolución firmada por el fiscal Gálvez, el nuevo coordinador tendrá facultades de enlace y cooperación en procesos de alcance internacional, lo que permitirá agilizar el intercambio de información y la ejecución de operativos conjuntos con agencias extranjeras.

Jorge Chávez Cotrina posee una amplia trayectoria dentro del Ministerio Público, destacando por su liderazgo en investigaciones de alto impacto. Hasta hace poco encabezó el despacho de la fiscalía contra el crimen organizado, desde donde condujo múltiples operativos en coordinación con la Policía Nacional del Perú.

Durante su gestión, participó en acciones de gran complejidad para desarticular organizaciones dedicadas al sicariato, extorsión, tráfico de drogas y lavado de activos. Su desempeño ha sido reconocido por diversas instituciones nacionales e internacionales vinculadas a la seguridad y la justicia.

Con su nuevo encargo, Chávez Cotrina deberá dirigir los esfuerzos de coordinación entre las fiscalías especializadas y las agencias internacionales, en un momento en que el Ministerio Público impulsa una reestructuración interna para optimizar la lucha contra el crimen organizado y el narcotráfico en el país.