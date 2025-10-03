La Sétima Fiscalía Corporativa Penal de Cercado de Lima, Breña, Rímac y Jesús María (Quinto Despacho) inició diligencias preliminares contra los que resulten responsables del delito de disturbios por agresiones físicas realizadas a seis efectivos policiales, durante las protestas ocurridas en Lima el 20 y 21 de setiembre.

Los agentes agredidos serían Cristian Roca, Asael Rojas, Beatriz Huamaní, Rommel Urribarri, Joel Vila y Jenny Manga, quienes fueron atendidos en el Hospital Nacional PNP ‘Luis N. Sáenz’, segun informó el Ministerio Público.

Del mismo modo, el Quinto Despacho inició otras dos investigaciones por el delito de disturbios: una contra el ciudadano Aaron Bellido, y otra contra Emanuel Román, por incidencias registradas en la avenida Abancay, en el Cercado de Lima.

“El Primer Despacho de la citada Fiscalía Corporativa Penal, además, investiga por el mismo delito a los ciudadanos Franco Quispe y Samuel Rodríguez (este último con prisión preventiva por tres meses). Cabe precisar que los demás procesados vienen siendo investigados en libertad y en condición de citados”, asegura.

Por último, la Primera Fiscalía Penal de La Victoria-San Luis (Primer Despacho) investiga al ciudadano Dionicio Palomino por el presunto ilícito de daño simple por incidencias en el cruce de la avenida Manco Cápac con el jirón Misti.